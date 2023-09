Três pessoas morrem em acidente na BR-020, em Formosa

Na tarde desta terça-feira, 5, os bombeiros foram acionados para socorrer vítima de um acidente na BR- 020, próximo a Formosa. Uma carreta e um veículo de passeio colidiram frontalmente. Os veículos envolvidos no acidente eram uma Carreta Scania, conduzida por um homem de 34 anos que transportava carga de algodão, e um Suzuki Grand Vitara 2WD, de cor marrom, conduzido por uma mulher de 47 anos, que tinha mais quatro passageiros a bordo.

Segundo informações do condutor da carreta, os veículos trafegavam em direções opostas na BR-020, com a carreta seguindo em direção a Formosa, enquanto o carro se dirigia à Bahia. Após a colisão, a condutora do carro de passeio foi ejetada para fora do veículo, enquanto duas passageiras ficaram presas nas ferragens.

A Guarnição de Salvamento do @cbmgo imediatamente isolou e sinalizou a área para garantir a segurança da equipe e evitar novos acidentes. Após a perícia do local realizada pela Polícia Técnico-Científica, a equipe de resgate iniciou o desencarceramento das vítimas e as entregou sob a custódia do Instituto Médico Legal (IML). Em seguida, a pista foi limpa devido à quantidade de óleo derramado no local.

Infelizmente, o acidente resultou em três vítimas fatais, todas do veículo de passeio. A condutora, uma mulher de 47 anos, foi encontrada a aproximadamente três metros do carro com múltiplas fraturas e sem sinais vitais. A passageira dianteira, uma mulher de 64 anos, ficou presa nas ferragens e também não resistiu às lesões. A terceira vítima, uma passageira traseira cuja idade não foi identificada, também ficou presa nas ferragens e não sobreviveu.

A única sobrevivente do veículo de passeio foi uma criança de aproximadamente 9 anos de idade, que estava no banco traseiro direito do carro. A criança, um menino, estava consciente, orientado e não apresentava lesões graves aparentes. Ele foi atendido e transportado pela equipe do SAMU para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Formosa. O condutor da carreta, por sua vez, não apresentava lesões que exigissem hospitalização imediata. Ele foi atendido no local e recusou o transporte para uma unidade de saúde.