Três pessoas morrem em grave acidente em Morrinhos

Três pessoas morreram na tarde desta sexta-feira (08), em um grave acidente de trânsito envolvendo uma caminhonete e um carro, na GO-139, em Morrinhos.

Ao total, sete pessoas ficaram feridas. Duas estavam na caminhonete, que trafegava sentido Caldas Novas a Piracanjuba, e no carro estavam cinco pessoas, que trafegava pelo sentido contrário. As duas pessoas que estavam na caminhonete tiveram apenas ferimentos leves.

No carro, a passageira e o condutor ficaram presos às ferragens. No banco traseiro estavam duas senhoras e uma criança. Os ocupantes da parte da frente do veículo e a criança não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

As demais vítimas foram levadas ao Pronto Socorro de Caldas Novas.