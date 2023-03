TRIBUNA JURÍDICA | Marco temporal

A ministra Rosa Weber, presidente do STF, afirmou na terça-feira, 21, que pautará ainda no primeiro semestre deste ano o processo que discute o fim do marco temporal na demarcação de terras indígenas. A fala aconteceu durante visita (foto) à Aldeia Paraná, no Vale do Javari (AM). Rosa Weber ouviu de lideranças indígenas preocupações com o aumento da vulnerabilidade da comunidade e das florestas.

Medida protetiva

A reconciliação do casal após a aplicação, pela Justiça, de medida protetiva de urgência baseada na Lei Maria da Penha não afasta o crime previsto para quem a descumpre, porque não cabe à vítima abrir mão de um bem jurídico que não lhe pertence. Com esse entendimento, a 9ª Câmara Criminal Especializada do TJ-MG manteve a condenação de um homem por descumprir medida de proteção.

Atipicidade

A defesa do homem pediu a absolvição dele alegando atipicidade de conduta, devido à tentativa do casal de reatar o casamento. A relatora do recurso, desembargadora Maria das Graças Rocha Santos, no entanto, salientou que “tal ocorrência, por si só, não é capaz de influenciar na tipicidade penal”.

Mas…

Ao final, o colegiado deu provimento parcial ao recurso e reduziu a pena, fixando-a em três meses de detenção, a mínima prevista na lei, mantendo o regime aberto.

Quinto constitucional

Termina na quarta-feira, 29, às 18 horas, o prazo para a inscrição de advogados ao processo seletivo de formação das listas sêxtuplas para o preenchimento de três vagas de desembargador do Tribunal de Justiça de Goiás destinadas à advocacia. Será realizada uma única sessão para provimento das vagas, podendo os interessados se inscreverem nas três listas.

Cenas de crime

A Segunda Turma do TRT de Goiás manteve condenação de empresas de segurança e ferragens em reparar danos morais à família de um gerente de ferragista morto no local de trabalho devido à divulgação das cenas do crime. O relator, desembargador Platon Azevedo Filho, disse que as empresas não foram diligentes na preservação da imagem do falecido, cabendo-lhes reparar os danos morais causados pela conduta negligente.

IA na Justiça

O TJ-GO e a UFG, por meio da Fundação de Apoio à Pesquisa (Funape), firmaram contrato, na quinta-feira, 23, para o desenvolvimento de dois projetos de inteligência artificial, sendo um de assistente jurídico virtual e outro de inteligência artificial aplicada à comunidade processual. O primeiro vai desenvolver um assistente jurídico virtual para otimizar processos de comunicação dos magistrados.

Linguagem simples

Enquanto isso, o projeto de Inteligência Artificial vai auxiliar em contexto específico, tais como tradução de termos jurídicos e estrangeirismos empregados nos atos judiciais em linguagem simples, bem como na conversão de sentenças judiciais em resumos ilustrados, de forma a tornar a linguagem jurídica de fácil compreensão aos cidadãos.