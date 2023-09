Turismo de Natureza e Enoturismo são principais focos de Goiás na Abav Expo 2023

Goiás leva seus destinos de natureza, bem-estar e gastronomia ao maior evento de viagens no Brasil. A Abav Expo reúne no Rio de Janeiro (RJ), desta quarta até sexta-feira (de 27 a 29), os maiores representantes do setor e promove a conexão com o principal canal do Turismo brasileiro: os agentes de viagens.

Possibilidades de negócios, fortalecimento de marca e destino, capacitações e vitrine para novidades são a marca tradicional feira, que está na 50ª edição. São esperados 40 mil visitantes nos três dias evento e 50 operadores internacionais no local onde pelo menos 1.500 expositores vão mostrar os seus produtos.

Aventura, ecoturismo, pedal, trilhas, rafting e rapel; e também a paz e o sossego do Turismo de contemplação, além da rota de queijos e vinhos estão no estande do Governo de Goiás, por meio da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), que apresenta os principais destinos turísticos desses segmentos no estado.

O estande

O estande de Goiás no Riocentro tem 75 m² para destacar os atrativos das Chapadas dos Veadeiros e das Emas, da Região Turística Pegadas do Cerrado, de Terra Ronca e do Caminho de Cora Coralina. As modernas instalações chamam a atenção primeiramente pela iluminação de led. Uma televisão de 90 polegadas simula uma trilha de bike pelos percursos de Santana (Cavalcante) e trechos do Caminho de Cora.

Presente no espaço, representantes de todas as Regiões Turísticas goianas, além de mais de 30 empresários do ramo de Turismo de Goiás. Eles estão prontos para atrair visitantes em busca de natureza, aventura, descanso, tranquilidade, bons vinhos e comidas, bem-estar e saúde no Estado. Um ponto instagramável, com belezas de Goiás ao fundo, não poderia faltar.

Além do estande, a Goiás Turismo participa do Abav Talks, uma capacitação específica em torno dos produtos turísticos goianos. Troca de experiências e qualificação com painéis e palestras lideradas por especialistas devem aproximar empresários goianos dos agentes de turismo e operadoras presentes no evento, players importantes no processo de comercializar os atrativos e destinos turísticos goianos.

Para o presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, que representa o governador Ronaldo Caiado na abertura oficial da Abav, “a presença do estande do Estado na feira se propõe a posicionar Goiás como um dos principais destinos de segmentos de natureza do Brasil, e apresentar um estado moderno, de povo acolhedor e receptivo. Goiás tem muito o que mostrar ao Brasil e ao mundo, e a Abav Expo é um excelente caminho para atrair bons negócios para o Estado”. Afinal, como diz o lema da feira, “o mundo todo do Turismo se encontra lá”.

Vinhos e queijos do Cerrado

Na sexta-feira, último dia da Abav, acontece o Encontro Brasileiro de Enoturismo. Goiás aproveita a presença de jornalistas especializados de todo o Brasil para divulgar a Rota dos Pireneus, produto turístico que compreende experiências gastronômicas e rurais em Cocalzinho de Goiás, Corumbá de Goiás e Pirenópolis, com degustação de vinhos, sucos e queijos. E que prevê vivências como a visitação em vinícolas e parreirais, colheita de uvas, apreciação de geleias, mel e pratos exclusivos.

Goiás, no lançamento da rota enogastronômica, apresenta o Terroir do Cerrado, além de outros vinhos e sucos de qualidade que estão sendo produzidos no Estado. Ao mesmo tempo, promove os queijos especiais produzidos na região.

Fornatur

O Fórum Nacional dos Secretários e Dirigentes Estaduais de Turismo se reúne em Assembleia na quinta-feira, 28, das 9h30 às 12h30. O presidente da Goiás Turismo, Fabrício Amaral, que preside o Fornatur, vai ter companhia, na mesa diretiva, do ministro do Turismo, Celso Sabino; do presidente da Embratur, Marcelo Freixo; do secretário Nacional de Planejamento, Sustentabilidade e Competitividade no Turismo, Milton Zuanazzi; e da presidente da ABAV, Magda Nassar.

O Fórum debate os temas urgentes do Turismo e é responsável por incorporar as demandas estaduais, regionais e nacionais. O colegiado atua no assessoramento ao Ministério do Turismo, na construção e implementação do Plano Nacional de Turismo e na discussão dos principais programas e projetos do setor.

O encontro, que vai ser aberto com o pronunciamento do ministro do Turismo, vai debater Prioridades 2023 e Perspectivas para 2024, a volta de uma Política Nacional de Turismo Integrada e Integradora, o setor de turismo e sua imperiosa necessidade de aumentar a competitividade, Rede Brasileira de Trilhas uma política de ecoturismo trabalhando a favor da conservação e Promoção dos Destinos Turísticos na Europa, entre outros. Os secretários estaduais, em peso, confirmaram presença.