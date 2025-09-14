Turnê “A Ordem” desembarca em Goiânia com Flávio Augusto, Joel Jota e Caio Carneiro

No próximo dia 7 de outubro, Goiânia será palco de um dos encontros mais aguardados no universo do empreendedorismo brasileiro. A turnê “A Ordem” chega ao Centro de Convenções da PUC Goiás, das 14h às 17h30, reunindo Flávio Augusto, Joel Jota e Caio Carneiro, referências em negócios, vendas e performance. O evento faz parte de uma jornada nacional que passará por oito cidades do país e já tem ingressos disponíveis online.

Com o tema central “A Ordem”, a proposta é ajudar empresários, líderes e profissionais a reorganizar prioridades em um mundo cada vez mais acelerado. A programação inclui três aulas conduzidas pelos mentores, cada uma dedicada a um aspecto essencial da vida moderna.

Joel Jota abordará a criação de hábitos sustentáveis que garantem energia, produtividade e longevidade. Caio Carneiro discutirá escolhas emocionais e familiares que fortalecem relações e legado. Já Flávio Augusto, fundador de empresas como Wise Up e Wiser Educação, vai compartilhar sua visão sobre trabalho como instrumento de liberdade e impacto social.

A turnê é voltada para quem busca alta performance sem abrir mão de vitalidade, família e propósito. Mais do que um evento de negócios, a iniciativa pretende oferecer ferramentas práticas para que os participantes conquistem consistência em suas carreiras e equilíbrio real em suas vidas.

