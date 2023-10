UEG abre inscrições de concurso para professores

Teve início hoje e segue até o dia 30 de novembro, o período de inscrições no concurso público para provimento de vagas no cargo de docente de ensino superior da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

As inscrições podem ser feitas no endereço www.nucleodeselecao.ueg.br. O valor da taxa de inscrição é de R$ 250.

O edital prevê o preenchimento de postos e cadastro de reserva voltados para professores de cursos das áreas de Ciências Sociais Aplicadas e Educação e Licenciatura.

Ao todo, são oferecidas 89 vagas – 45 vagas para a área de Educação e Licenciaturas; 44 vagas para a área de Ciências Sociais Aplicadas.

Os salários podem chegar até a R$ 3.948,44 para uma carga de 40 horas semanais.

Etapas do concurso

O processo seletivo será realizado em cinco etapas: prova objetiva, prova dissertativa, prova didática, avaliação de títulos e produção científica e avaliação multiprofissional.

As provas objetiva e dissertativa serão realizadas no dia 21 de janeiro de 2024 nos municípios de Anápolis, Caldas Novas, Campos Belos, Formosa, Inhumas, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Goianésia, Goiânia, Luziânia, Morrinhos, Pirenópolis, Porangatu, Quirinópolis, Santa Helena, São Miguel do Araguaia, Senador Canedo, Trindade e Uruaçu. A prova didática será realizada nas cidades de Anápolis e Goiânia.

A previsão é que o resultado final do concurso seja publicado em 2 de julho de 2024.

Os candidatos não classificados dentro do número de vagas e não eliminados por qualquer motivo previsto nos editais irão compor a reserva técnica até o limite de quatro vezes o número de vagas previsto.