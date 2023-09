UEG abre inscrições para mestrados e doutorado

A Reitoria da Universidade Estadual de Goiás (UEG), por meio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRP/UEG), abriu hoje o período de inscrições ao processo seletivo (2024/1) para ingresso de discentes nos programas de pós-graduação stricto sensu (mestrado/doutorado) da instituição. As inscrições seguem até o dia 30 de outubro e devem ser feitas no site www.ueg.br/pos.

Ao todo são ofertadas 312 vagas, oferecidas em 15 programas de pós-graduação distribuídos no estado de Goiás. A seleção abrange os mestrados em Ambiente e Sociedade; Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde; Ciências Moleculares; Educação; Engenharia Agrícola; Educação, Linguagem e Tecnologias; Ensino de Ciências; Estudos Culturais; Memória e Patrimônio; Geografia; História; Língua, Literatura e Interculturalidade; Produção Vegetal; Produção Animal e Forragicultura; Recursos Naturais do Cerrado; e Territórios e Expressões Culturais no Cerrado. Também há vagas para o doutorado em Recursos Naturais do Cerrado.

De acordo com o pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação da UEG, Claudio Stacheira, os mestrados e o doutorado da UEG constituem um importante indutor de desenvolvimento regional em Goiás, promovendo a interiorização da pesquisa, do ensino de pós-graduação e da inovação em áreas estratégicas à sociedade.