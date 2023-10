UEG abre inscrições para o Vestibular 2024/1

A Universidade Estadual de Goiás abriu inscrições para o processo seletivo 2024/1. São oferecidas 3.710 vagas em 31 cursos.

A taxa de inscrição é de R$ 50, sendo isenta para titulares ou dependentes no Cadastro Único para os programas sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para doadores de sangue, medula óssea e leite materno.

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de novembro pelo site: www.vestibular.ueg.br. As provas serão realizadas em fase única, no dia 3 de dezembro, e o resultado final será divulgado em 25 de janeiro de 2024.

Cursos

Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Cinema e Audiovisual, Design de Moda, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Farmácia, Fisioterapia, Geografia, História, Letras, Logística, Matemática, Medicina Veterinária, Pedagogia, Psicologia, Química Industrial, Química, Redes de Computadores, Sistemas de Informação e Zootecnia.