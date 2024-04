UEG abre inscrições para o vestibular 2024/2

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) publicou o edital de abertura do Processo Seletivo UEG 2024/2. No vestibular, são ofertadas 700 vagas em 15 cursos de graduação da Universidade. As inscrições podem ser feitas até 02 de maio (02/05) exclusivamente pelo site www.vestibular.ueg.br. A taxa de inscrição é de R$ 50. O vestibular será realizado em fase única, constituída de prova objetiva e prova de redação no dia 26 de maio (26/05), e o resultado final será divulgado em 9 de julho (09/07).

O período para solicitação de isenção da taxa de inscrição é até 15 de abril. Podem solicitar a isenção titulares ou dependentes no Cadastro Único para os Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou doadores de sangue, medula óssea e leite materno. Ao se inscrever, o candidato deve indicar no formulário de inscrição a primeira opção de curso, cidade e turno; e a segunda opção de graduação que deseja cursar. As provas serão realizadas em todas as cidades onde houver vagas disponibilizadas e o candidato fará as provas na cidade pela qual optou no formulário de inscrição.

Vagas

As 700 vagas do processo seletivo são oferecidas para os seguintes cursos: Agroecologia, Agroindústria, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Engenharia Agrícola, Engenharia Civil, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, Química Industrial, Sistemas de Informação e Zootecnia. Há vagas reservadas ao sistema de cotas voltadas a candidatos que comprovadamente sejam negros, indígenas, pessoas com deficiência, ou oriundos da rede pública de educação básica. São oferecidas, ainda, vagas suplementares aos quilombolas.