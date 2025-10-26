UFG realiza seminário nacional sobre protagonismo feminino nos negócios

Nos dias 4 e 5 de novembro, das 8h às 17h, a Universidade Federal de Goiás (UFG) promove, em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o Seminário Nacional do Projeto de Avaliação do Programa Nacional de Microcrédito Produtivo Orientado (PNMPO). O evento será realizado no Auditório da Caixa Econômica Federal, em Brasília, e apresentará os resultados de um amplo estudo conduzido pela Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas (FACE/UFG) sobre o impacto social e econômico do programa em todo o país.

Entre os principais destaques do levantamento está o predomínio das mulheres como beneficiárias do PNMPO. Segundo o Relatório de Efetividade 2024, elas representam 67% dos tomadores de crédito, somando 3.030.588 empreendedoras atendidas. Já os homens correspondem a 33%, com 1.497.493 beneficiários. O dado reforça o papel do microcrédito como ferramenta de inclusão financeira e de fortalecimento do empreendedorismo feminino, especialmente em regiões como o Nordeste, onde as mulheres alcançam 68% da participação.

A pesquisa, coordenada pela professora Andréa Freire de Lucena, envolveu mais de 15 pesquisadores da UFG e da Universidade de Brasília (UnB) e será apresentada durante o seminário, acompanhada do lançamento de um e-book com os principais resultados. Segundo a coordenadora, os dados mostram que o programa tem sido fundamental para reduzir desigualdades de renda entre homens e mulheres, embora ainda persistam desafios. “O PNMPO consegue atingir uma porcentagem maior de mulheres, o que contribui para a redução das desigualdades de gênero e reforça seu potencial de impacto na sociedade”, afirmou.

O seminário também discutirá propostas de aprimoramento da política pública de microcrédito e contará com um painel sobre empreendedorismo feminino, que abordará os desafios e oportunidades enfrentados pelas mulheres na gestão de pequenos negócios. De acordo com os resultados da pesquisa, as mulheres continuam solicitando valores médios menores que os homens e permanecem com rendimentos inferiores, o que revela a necessidade de políticas complementares para garantir maior equidade no acesso a crédito e renda.

O evento marca a etapa conclusiva da avaliação nacional do PNMPO, um processo que envolveu análises em todas as regiões do país. A expectativa é que as conclusões apresentadas pela UFG e pelo MTE orientem novas estratégias de inclusão financeira, ampliando o alcance e a efetividade do microcrédito como instrumento de transformação social e econômica, com foco no empoderamento das mulheres empreendedoras brasileiras.

Seminário Nacional do Projeto de Avaliação do PNMPO

Quando: 4 e 5 de novembro, das 8h às 17h

Credenciamento: 4 de novembro, das 8h às 9h

Onde: Auditório da Caixa Econômica Federal – Matriz I (Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3 e 4, Brasília (DF)

Inscrições: gratuitas no site do evento

Site do evento: https://seminariopnmpo.plateia.ufg.br/

Realização: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas da Universidade Federal de Goiás (FACE/UFG)