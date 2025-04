O governo de Uganda declarou oficialmente, neste sábado (26), o fim do surto de ebola registrado na capital Kampala e em outras regiões do país. A confirmação foi feita após 42 dias consecutivos sem novos casos, conforme protocolo da Organização Mundial da Saúde (OMS).

O surto, iniciado em janeiro, resultou em 14 casos notificados, dos quais 12 foram confirmados por testes laboratoriais. Ao todo, quatro mortes foram registradas, duas confirmadas e duas consideradas prováveis. Além disso, 10 pessoas diagnosticadas com a doença conseguiram se recuperar, e 534 indivíduos que tiveram contato com infectados foram monitorados pelas autoridades de saúde.

De acordo com o escritório da OMS em Uganda, o último paciente internado recebeu alta médica em 15 de março, dando início ao período de observação que culminou com o anúncio do fim do surto.

Este foi o segundo episódio de ebola no país em menos de três anos. A cepa detectada desta vez pertence ao subtipo do vírus do Sudão, conhecido por sua alta taxa de letalidade. Em surtos anteriores, a doença matou cerca de 40% dos infectados.

Em nota oficial, a OMS destacou a atuação do governo ugandense no controle da doença. “A longa experiência do país na gestão de surtos permitiu uma resposta rápida, coordenada e eficaz”, avaliou a organização.