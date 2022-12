Última semana da Exposição “Homenagens”, de Carlos Elias

O presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás (TRE-GO), desembargador Itaney Francisco Campos, e a Comissão de Gestão da Memória e Cultura desta Corte convidam o público para os dias finais da Exposição “Homenagens”, de Carlos Elias. A exibição está disponível no Hall do Anexo I do Tribunal, localizado na Praça Cívica nº 300, Centro.

Espaço plural

A exposição é uma iniciativa que busca facilitar o acesso à cultura em espaços da Justiça Eleitoral visando promover a aproximação com a sociedade.

“Democratizar a arte é a palavra de ordem, assumida pelo Judiciário, principalmente com vista a abrir espaços onde ela seja visível e nos quais as pessoas testemunhem as suas diferentes formas”, declarou o desembargador-presidente, endossando a conduta do Poder Judiciário ao abrir-se para incentivar o cultivo da arte e a valorização da memória.

Aposentadoria e arte

Carlos Elias da Silva foi juiz por 23 anos. Na aposentadoria, retomou um sonho de infância: ser artista. Graduou-se em 2017 no curso de Artes Visuais da Universidade Federal de Goiás (UFG) e desde então desenvolve trabalhos na linguagem da pintura e da escultura em pedra sabão.

A primeira exposição do artista expressa sua “visão policromática da realidade e da vida”, como ele mesmo define.