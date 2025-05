Últimos dias para se inscrever no cursinho do MEC; veja como garantir vaga

Termina nesta terça-feira, 06, às 18h, o prazo para cursinho popular se inscrever no programa federal que oferece apoio técnico e financeiro a iniciativas gratuitas de preparação para o Enem e vestibulares. A seleção, promovida pelo Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), vai escolher até 130 propostas de cursinhos comunitários de todo o país.

Além disso, o programa busca atender estudantes da rede pública, de baixa renda, negros, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência. Os cursinhos devem ter, no mínimo, 20 horas semanais e oferecer também ações de saúde, cidadania e formação antirracista e anticapacitista. Então, a proposta precisa seguir as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio e os editais do Enem. A inscrição é feita exclusivamente pela plataforma virtual Prosas. Mesmo cursinhos informais podem participar, desde que se vinculem a uma instituição operadora legalmente registrada.

Acima de tudo, o apoio financeiro será expressivo: até R$ 163,2 mil por cursinho selecionado, durante sete meses. Esse valor cobre materiais didáticos, capacitação de professores e o chamado “auxílio permanência” para os estudantes — seis parcelas de R$ 200. O MEC estima beneficiar 5,2 mil alunos já no primeiro ano do programa, com investimento inicial de R$ 24,8 milhões. Até 2027, o montante deve chegar a R$ 99 milhões, distribuídos entre cerca de 324 cursinhos populares em todo o Brasil.

O processo de seleção será dividido em três fases: análise documental, análise técnica e pontuação, e, por fim, seleção das propostas. O resultado final será divulgado em 6 de junho nos sites do MEC, Fiocruz, Fiotec e Prosas. A assinatura dos termos de adesão está prevista para 19 de junho. A expectativa é que o cursinho popular se fortaleça como um instrumento real de transformação social, ao garantir acesso ao ensino superior para milhares de jovens em situação de vulnerabilidade.

Fonte: Agência Brasil