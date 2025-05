Estudo da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) estima que o Brasil possua a terceira maior população “pet” do mundo: algo entre 150 e 160 milhões de animais de estimação — mais de três vezes a população de pessoas do estado de São Paulo. Ainda segundo o mesmo estudo, o estado de Goiás abriga uma população de aproximadamente quatro milhões de animais domésticos. O destaque vai para os cães, que são 2,2 milhões de pets em Goiás, depois vem 1,1 milhão de peixes e aves canoras e quase 700 mil gatos. Assim, surgiu a proposta de uma festa junina que é o bicho.

Essa paixão dos brasileiros pelos bichinhos não é de hoje e a cultura pet mobiliza milhares de pessoas em eventos que antes eram exclusivos para os humanos e atualmente ganham a adesão dos nossos amigos de quatro patas. Abrindo o calendário das festas juninas, no dia 1º de junho, entre 9h e meio-dia, será realizado na Central de Vendas da Yutá Inc, na AV T-2, Setor Bueno, a edição 2025 do “Arraiau”.

Com entrada gratuita, uma das atrações do evento será um desfile pet de trajes juninos, com direito a premiação. Além disso, o evento também reunirá empresas e profissionais que oferecem produtos e serviços para quem é apaixonado por seu PET. “A ideia de fazer essa festa junina Pet veio da minha filha de quatro patas, a Meg Castro Bueno, que tem hoje 9 anos e que sempre gostou de se fantasiar. Também foi uma forma de estimular a convivência de tutores de pets em Goiânia”, explica a empresária Kelly Castro Bueno, organizadora do evento.

Segundo a empresária, que é tutora da Meg desde os seus 45 anos de vida, a expectativa é receber mais de 50 cães na Central de Vendas da Yutá, e não pense que faltará as tradicionais guloseimas juninas. “Teremos comidas típicas para os humanos e também pratos adaptados para os cães”, acrescenta.

