Unidade da Equatorial do Setor Pedro Ludovico ficará fechada até dia 31

A unidade Goiânia Sul da Equatorial, localizada na 4ª Radial, no Setor Pedro Ludovico, será fechada nesta sexta-feira (08) e ficará assim até o dia 31 de dezembro. O local passará por reformas e se tornará acessível, com ambiente climatizado e autoatendimento digital.

Durante a reforma, os clientes que precisarem de atendimento presencial em Goiânia podem se dirigir às outras duas agências da capital: Goiânia Sudoeste – Rua Noruega, n° 2, no Jardim Europa; e Goiânia Leste – Rua 261, nº 23, Setor Leste Universitário, próximo ao Terminal Praça da Bíblia.

Outra opção é procurar os canais digitais da empresa, disponíveis 24 horas: Assistente virtual Clara, disponível para todos os clientes, basta enviar um ‘Oi’ para o número (62) 3243-2020 e ter à disposição serviços como: consulta de débitos, emissão de segunda via de conta, código para pagamento e informar sobre falta de energia. A Agência Virtual pelo site: www.equatorialenergia.com.br, só escolher a opção Goiás para solicitar segunda via de conta, consulta de débitos, histórico de consumo e faturas, informar falta de energia e religação, lembrando que é preciso ter em mãos a unidade consumidora e o CPF do titular, assim como o Aplicativo da Equatorial Goiás, disponível para download no Android e iOS. Os clientes ainda contam com a Central de Atendimento, 0800 062 0196, com ligação gratuita, 24 horas por dia, sete dias da semana.