Unidade móvel da Rede Hemo no Vila Nova nesta sexta-feira, 7

A unidade móvel da Rede Hemo estará no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga na sexta-feira, 7 de julho, das 8h às 16h, na Rua 256, nº 120 – Setor Leste Universitário, para coletas voluntárias de sangue e cadastro de medula óssea. Os torcedores que são doadores e o público em geral poderão pré-agendar seu atendimento por meio do site agenda.hemocentro.org.br ou pelo 0800 642 0457. Os doadores podem agendar seu atendimento pelo site agenda.hemocentro.org.br ou pelo telefone 0800 642 0457.

No jogo Vila Nova x Vitória, em 10 de julho, o mascote Hemoguinho estará presente para promover a doação de sangue entre os torcedores. A diretora-geral da Rede Hemo espera uma grande adesão dos torcedores do Vila Nova, assim como ocorreu com os torcedores do Atlético. Na última coleta pré-jogo, realizada no Estádio Antônio Accioly, foram cadastradas 95 pessoas, coletadas 78 bolsas de sangue e identificados sete potenciais doadores de medula óssea entre os torcedores do Dragão.

Quem pode doar?

Para fazer uma doação de sangue é necessário estar saudável, ter peso acima de 50 quilos, apresentar documento oficial com foto, e idade entre 16 e 69 anos, sendo que antes de completar 18 anos é necessária uma autorização dos pais ou responsáveis, e para quem tem acima de 60 é necessário já ter realizado uma doação anteriormente.

Quem tomou a vacina da febre amarela ou sarampo deve aguardar 30 dias para fazer uma doação. No caso da vacina contra gripe, o prazo é de 48 horas, enquanto para a imunização contra covid-19, é preciso aguardar 48 horas após a dose da Coronavac e sete dias após a aplicação das demais vacinas.