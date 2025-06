Unidades de saúde estaduais têm horário de funcionamento alterado durante o feriado prolongado de Corpus Christi

As unidades de saúde estaduais terão o funcionamento alterado devido ao feriado de Corpus Christi, na quinta-feira (19/6) e ponto facultativo decretado pelo Governo de Goiás na sexta-feira (20/6). Os hospitais em regime de plantão para o atendimento de urgência e emergência continuam em funcionamento durante todo o período. Já os setores administrativos e atendimentos de rotina, como exames e consultas ambulatoriais, não funcionarão na maioria das unidades, retomando suas atividades na segunda-feira (23/6).

O Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (Cora), que iniciou o atendimento aos pacientes na última semana, manterá o funcionamento regular no Pronto Socorro durante o feriado. Os demais serviços estarão suspensos e retornarão à normalidade na segunda-feira. Já os hospitais estaduais de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo) e Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (HEMNSL) atenderão apenas os casos de urgência e emergência na quinta-feira, retomando o atendimento integral na sexta-feia. O Banco de Sangue do Hugol funcionará de 7h às 18h30 no dia 20.

Nos hospitais estaduais de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), da Criança e do Adolescente (Hecad) e da Mulher (Hemu), as áreas assistenciais serão mantidas ao longo do feriado e na sexta-feira. No caso do HDT, o ambulatório e a farmácia ambulatorial funcionarão das 7h às 12h no dia 20 (sexta-feira). Nas três unidades, o atendimento retorna à normalidade segunda-feira. O Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (Crer) não terá atendimento ambulatorial de consultas e terapias no dia 19 de junho (quinta-feira). O atendimento ao paciente internado será mantido sem interrupção.

No Centro Estadual de Atenção Prolongada e Casa de Apoio Condomínio Solidariedade (Ceap-Sol), as atividades ambulatoriais estarão suspensas na quinta-feira, retornando na sexta-feira. A casa de apoio e o núcleo de internação funcionarão normalmente. O Hospital Estadual de Dermatologia Sanitária Colônia Santa Marta (HDS) manterá em funcionamento a Unidade de Cuidados Prolongados, a Residência Assistencial e o Ambulatório de Feridas Crônicas. Os demais serviços terão suas atividades retomadas na sexta-feira, 20 de junho, a partir das 7h.

Já no Hospital Estadual Dr Alberto Rassi (HGG) não haverá expediente administrativo no Ambulatório de Medicina Avançada (AMA), no Centro Estadual de Atenção ao Diabetes (Cead) e no Centro de Serviços Especializados (CESESP) nos dois dias (quinta e sexta). O Complexo de Referência Estadual em Saúde Mental Prof. Jamil Issy (Cresm), em Aparecida de Goiânia, manterá o atendimento aos pacientes internados durante o feriado. Todos os setores da unidade retornam no dia 23 de junho (segunda-feira).

Algumas unidades não sofrerão alterações, funcionando normalmente durante o feriado prolongado de Corpus Christi. São eles o Hospital Estadual de Trindade Walda Ferreira dos Santos (Hetrin), o Hospital Estadual do Centro-Norte Goiano (HCN), em Uruaçu, o Hospital Estadual de Formosa (HEF), além das Policlínicas da Região Nordeste II, em Posse e da Região do Entorno, em Formosa, onde serão mantidos os atendimentos ambulatoriais, administrativos e o serviço de hemodiálise. Já nas policlínicas estaduais de São Luís de Montes Belos, Goianésia, Goiás e Quirinópolis o atendimento será suspenso na quinta e na sexta-feira. Nesta última, funcionará apenas o setor de hemodiálise. Todas retomam as atividades no dia 23 de junho.

Rede Hemo

As unidades da Rede Estadual de Serviços de Hemoterapia (Rede Hemo), localizadas em Goiânia e no interior, estarão fechadas para o atendimento aos doadores de sangue na quinta-feira. Na sexta-feira o atendimento será normal. No sábado (21/6), o Hemocentro Coordenador estará aberto entre 8h e 12h. Na segunda-feira, todas as unidades retomam o funcionamento normal, de 8h às 18h.

Outras unidades e serviços

O Centro Estadual de Medicação de Alto Custo Juarez Barbosa (Cemac JB) terá as atividades interrompidas durante o feriado. O Laboratório Estadual de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (Lacen-GO) funcionará em regime de plantão, com recebimento de amostras para rotina de cultura microbiana, surtos, emergências, das 8h às 16h. Serviços administrativos, retirada de kits e outros insumos estarão suspensos e voltarão à normalidade na segunda-feira.

A Gerência de Transplantes de Goiás seguirá em plantão para atender casos de notificação e captação de órgãos, pelos telefones 3201-2200 e 3201-6025. Já o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Goiás (Ciatox) permanece em regime de plantão 24 horas. O Disque Intoxicação repassa aos profissionais de saúde e à população orientações sobre intoxicações, envenenamentos e acidentes com animais peçonhentos. O contato funciona nos telefones 0800 646 4350 e 0800 722 6001.