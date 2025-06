Vacinação contra Influenza tem Dia “D” em Goiânia

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), promove neste sábado (7) mais uma edição do Dia “D” de Vacinação contra a Influenza. A ação ocorre das 8h às 17h, com mais de 40 salas de vacinação abertas para atender pessoas a partir de 6 meses de idade. A campanha visa ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população aos imunizantes.

Locais estratégicos

Nesta edição, a vacinação será ofertada também no Goiânia Shopping e no Passeio das Águas Shopping, das 10h às 17h. Segundo o secretário municipal de saúde, a medida busca aproximar a vacinação da rotina das pessoas e evitar a superlotação das unidades de saúde. “A vacinação contra a gripe é uma medida fundamental de saúde pública. Nossa meta é proteger o maior número possível de pessoas neste momento de circulação ampliada do vírus”, afirma.

Cobertura vacinal

A vacina disponível na rede pública protege contra as três principais cepas do vírus Influenza em circulação. A aplicação ajuda a evitar complicações causadas pela doença e a sobrecarga do sistema de saúde durante períodos de alta incidência de síndromes respiratórias.

Até o momento, Goiânia já aplicou 250.426 doses da vacina contra a gripe. A cobertura vacinal atual — que considera grupos como gestantes, crianças e idosos — é de 33,52%.