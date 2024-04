Vacinação domiciliar para idosos e pessoas com deficiência é aprovada

O projeto de lei proposto pelo vereador Willian Veloso (PL), que assegura a vacinação domiciliar para idosos e pessoas com deficiência, foi aprovado pela câmara municipal e aguarda sanção do Paço Municipal para entrar em vigor na capital.

A iniciativa permitirá que idosos e pessoas com deficiência agendem a vacinação e recebam a dose no conforto de suas residências, eliminando barreiras de acesso aos cuidados de saúde. O objetivo do projeto é garantir a inclusão desses grupos no calendário de vacinação, sem qualquer impedimento logístico.

Após ser aprovado em todas as votações do plenário, o projeto agora está à espera da sanção da prefeitura nos próximos dias.

O vereador Willian Veloso celebra o êxito da iniciativa e ressalta sua eficácia em garantir que os idosos e pessoas com deficiência tenham acesso aos cuidados de saúde, muitas vezes indisponíveis devido a dificuldades de transporte até as unidades de saúde.

O parlamentar está disponível para fornecer mais informações à imprensa sobre o projeto e seus desdobramentos.