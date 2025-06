Vacinação regional exige estratégias diferentes no Brasil

No mês da imunização, celebrado em 9 de junho, o diretor médico da rede Saúde Livre Vacinas, Fábio Argenta, destaca como as estratégias de conscientização sobre vacinas são moldadas conforme as especificidades de cada região brasileira. O alerta ganha força com o ressurgimento de doenças como a febre amarela. Em 2025, o Ministério da Saúde confirmou 15 casos da doença, com um óbito registrado em Jundiaí (SP). A vítima, de 41 anos, não havia sido vacinada.

Segundo Argenta, as vacinas são essenciais para evitar o retorno de doenças graves. As ações de prevenção da rede em 2024 foram ajustadas conforme as necessidades locais. No Norte, onde prevalecem doenças associadas ao clima quente e úmido, foram aplicadas mais de 30 mil doses de vacinas como influenza, febre amarela, hexa, meningites e pneumonias. No Sul, o foco foi em imunizantes contra doenças típicas do frio, como influenza e pneumonias.

Cobertura nacional

Nas regiões Centro-Oeste, Nordeste e Sudeste, os destaques foram vacinas contra meningites, doenças respiratórias e herpes zoster, com mais de 100 mil doses aplicadas. Ao todo, em 2024, a Saúde Livre Vacinas registrou cerca de 40 mil pessoas imunizadas no Norte, 25 mil no Sul, 120 mil no Centro-Oeste, 160 mil no Sudeste e 40 mil no Nordeste.

Com presença nacional, a rede utiliza o conhecimento local para desenvolver campanhas eficazes, especialmente em períodos críticos como o inverno, quando há maior risco de gripe e pneumonia. Fundada em 2012 em Lucas do Rio Verde (MT), a rede oferece vacinas para todas as idades e também vacinação ocupacional.