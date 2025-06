Vacinas essenciais para o inverno: saiba quais protegerão sua saúde nos dias frios

Com a chegada do inverno, o aumento dos casos de gripes, bronquites, sinusites e outras doenças respiratórias preocupa autoridades de saúde. Segundo o boletim InfoGripe, da Fiocruz, divulgado em 5 de junho, 15 estados e o Distrito Federal estão em alerta para a Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com destaque para a influenza A como principal causa de hospitalizações. Diante desse cenário, o médico Fábio Argenta, diretor da rede Saúde Livre Vacinas, recomenda a atualização da caderneta vacinal como forma preventiva eficaz.

Principais imunizantes

As vacinas contra Influenza A (gripe) são fundamentais nesta época do ano, pois combatem os vírus mais comuns do inverno. A vacina da COVID-19 também segue sendo importante, especialmente diante da circulação de novas variantes. O médico reforça que, embora haja versões atualizadas do imunizante, poucas pessoas têm buscado a proteção mais recente.

Já o Vírus Sincicial Respiratório (VSR), que afeta principalmente bebês, idosos e pessoas com doenças crônicas, pode ser combatido com vacinas como Beyfortus, Abrysvo e Arexvy, disponíveis em diferentes redes.

Contra pneumonias

Para prevenir pneumonias e infecções pulmonares, especialmente entre idosos e crianças pequenas, as vacinas pneumocócicas são recomendadas. Entre elas estão:

Pneumocócica 10-valente: indicada para crianças entre 2 meses e 6 anos;

Pneumocócica 13-valente: disponível nos CRIEs e para adultos com mais de 50 anos;

Pneumocócica 23-valente: oferecida a idosos e grupos de risco pelo SUS.

Fábio Argenta destaca que essas vacinas reduzem complicações e internações durante o inverno e que, mesmo com a estação já iniciada, a imunização continua sendo essencial.