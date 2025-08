Vai começar na academia? 5 segredos que todo iniciante precisa saber para não desistir

Mudar os hábitos, iniciar uma rotina ativa e cuidar da saúde parece simples, né? Mas, na prática, o maior obstáculo costuma ser a gente mesmo. Surge aquela dúvida clássica: “E agora, por onde começo?”. Calma, essa incerteza é normal e todo mundo já passou por isso. Segundo a pesquisa Panorama Setorial Fitness Brasil 2024, 77% dos entrevistados praticam alguma modalidade com frequência, sendo que 30% preferem os ginásios como principal espaço de prática. Quanto à constância, 12% se exercitam de 6 a 7 dias por semana, 30% entre 2 a 3 dias e 28% entre 4 a 5 dias.

Para o educador físico e personal trainer da Academia Gaviões, Anderson Téu, começar com planejamento e acompanhamento profissional é fundamental para evitar frustrações e problemas físicos. “O mais importante é entender que cada pessoa responde de forma diferente e que os resultados surgem de forma gradual. A consistência, mais do que a intensidade, é o que gera progresso ao longo do tempo”, explica.

Pensando nisso, reunimos cinco orientações práticas para quem está dando os primeiros passos em uma vida mais ativa. Confira:

Tenha metas possíveis

Evite traçar objetivos fora da realidade, como perder mais de 20 kg em um mês — isso não é saudável nem sustentável. Comece celebrando pequenas conquistas, como comparecer ao espaço fitness por dois meses, respeitando os dias de descanso e mantendo o foco também nas atividades aeróbicas. “Muita gente abandona logo no início por esperar mudanças instantâneas. O ideal é criar compromissos realistas, como treinar duas ou três vezes por semana e, com o tempo, ampliar essa frequência conforme o corpo for se adaptando”, orienta o especialista.

Conte com orientação técnica

Fazer atividade física com o suporte de um profissional capacitado faz toda a diferença. “O instrutor elabora um plano personalizado, respeitando seus limites e objetivos. Além disso, garante que os movimentos sejam executados com segurança. Por isso, escolha um centro de treinamento que valorize esse cuidado com os alunos”, reforça.

Comece ativando o corpo

Preparar o organismo antes de cada sessão é essencial para evitar machucados e melhorar o rendimento. “De 5 a 10 minutos de alongamentos dinâmicos e ações leves já são suficientes para ativar a musculatura e preparar o físico para o esforço”, explica. Ignorar essa etapa pode aumentar o risco de torções, estiramentos e outras complicações.

Faça o básico com atenção

O descanso faz parte do caminho para o progresso. Evite se comparar com influenciadores das suas redes sociais que treinam há anos ou com atletas profissionais, a vida real tem outra pegada. “Sentir dor intensa, fadiga constante ou falta de vontade são sinais de que seu corpo precisa desacelerar. Dar tempo para a recuperação permite que o organismo se regenere e evolua de forma consistente e saudável”, aconselha.

Varie os estímulos

Alternar tipos de prática ajuda no desenvolvimento global e na motivação. “Experimente aulas de dança, artes marciais, pilates, ginástica ou outras práticas que mexam com diferentes habilidades. Essa diversidade evita a monotonia e mantém o prazer em alta”, finaliza Téu.