O senador Vanderlan Cardoso (PSD) confirmou na noite desta segunda-feira (7) que irá buscar o apoio do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) e do vice-governador Daniel Vilela (MDB) para disputar a reeleição ao Senado Federal em 2026. A declaração foi feita durante jantar político em Goiânia, onde recebeu oficialmente o apoio do deputado federal José Nelto (UB), que se comprometeu a trabalhar pela construção do nome do senador dentro da base caiadista.

“Meu projeto é para o Senado Federal”, afirmou Vanderlan, afastando de vez os rumores sobre uma possível candidatura ao governo de Goiás. O senador tem se movimentado com cautela, mas já sinaliza que pretende integrar a chapa governista no próximo pleito majoritário.

Apesar de reconhecer que ele e Caiado estiveram em campos opostos nas últimas eleições municipais — Vanderlan disputou a Prefeitura de Goiânia contra o candidato apoiado pelo governador, Sandro Mabel (UB) —, o senador minimizou diferenças e destacou o respeito mútuo.

“Em termos eleitorais, já tivemos em alguns projetos juntos com o governador e outros não, mas sempre com muito respeito. Então, todas as vezes que sou chamado, compareço — e foi o caso agora, de ir no lançamento da candidatura dele [à Presidência da República], até mesmo porque eu defendo que os candidatos de centro-direita que estão conversando cheguem ao entendimento. Para vencer, precisa chegar ao entendimento”, avaliou.

A declaração ocorre em meio à costura de alianças dentro da base do governador Caiado para a formação da chapa majoritária de 2026. Nos bastidores, o nome da primeira-dama Gracinha Caiado (UB) é tido como presença certa na disputa ao Senado ou ao governo. Vanderlan, por sua vez, busca consolidar apoio político com base em sua experiência e capilaridade junto aos prefeitos do interior.

Com o endosso de José Nelto, que prometeu mobilizar entre 50 e 60 prefeitos em apoio à reeleição do senador, Vanderlan dá um passo importante na tentativa de garantir espaço na chapa governista, logo após o senador ter ido pessoalmente a Salvador prestigiar o lançamento da pré-candidatura do governador a presidência da República e indica um desejo de aproximação, mesmo após divergências nas últimas eleições.