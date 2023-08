Variação de até 185% nos preços de presentes do Dia dos Pais

Um levantamento realizado pelo Procon Goiânia para o Dia dos Pais aponta variação de até 185% no preço dos presentes. A pesquisa, realizada de 1 a 4 de agosto, avaliou itens como sapato social, tênis, perfumes, fone de ouvido, de um total de 27 produtos em 20 estabelecimentos comerciais de Goiânia.

As cinco maiores variações estão entre 185,39% e 93,84%, com destaque para o sapato social, que varia de R$ 69,90 a R$ 199,49. Já o tênis Nike Revolution 6 teve variação de 140,06%, podendo ser encontrada de R$ 249,90 a R$ 599,90, e o fone de ouvido JBL bluetooth registrou variação de 93,84%, com valores de R$ 139,74 a R$ 265,05.

Já as menores variações estão entre 23 % e 7,60%, dentre eles o iPhone 13, que varia de R$ 4.279,00 a R$ 4.604,05. Já o kit de barbear Match 3 teve variação de 23%, podendo ser encontrado de R$ 43,90 a R$ 54,00.

