Vazamento de óleo diesel causa lentidão na BR-153

O Corpo de Bombeiros atende neste momento uma emergência ambiental de grande escala na BR-153, no sentido Goiânia-Anápolis, próximo ao viaduto do Jardim Novo Mundo. Um vazamento de óleo diesel resultou no derramamento de aproximadamente 18 mil litros de combustível ao longo de uma extensão de 1 quilômetro da pista.

Parte da rodovia está agora isolada, e medidas de contenção estão sendo tomadas pela concessionária e autoridades ambientais para minimizar os danos. O Corpo de Bombeiros está coordenando os esforços de resposta.

Por razões de segurança, o CBMGO aconselha fortemente que motoristas evitem trafegar na região afetada neste momento. A operação de limpeza e restauração da pista está em andamento, e informações atualizadas serão fornecidas assim que disponíveis. Esta situação requer atenção imediata e cooperação de todos.