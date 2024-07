Vem aí a 7ª Edição do Festival Gastronômico Cozinha Raiz

O Festival Cozinha Raiz é um projeto dedicado ao resgate e valorização da rica diversidade cultural alimentar brasileira, com destaque para o estado de Goiás, a cidade de Pirenópolis e as cinco regiões do Brasil. Ele busca promover as tradições gastronômicas, os ingredientes regionais e os biomas, fortalecendo a cadeia produtiva, conectando pessoas através da cozinha raiz e divulgando o turismo de experiência. Celebrará a riqueza da gastronomia brasileira raiz de 10 a 14 de julho e tem o importante apoio da Prefeitura de Pirenópolis, SENAC, Fecomércio, SESC, e os apoios do SEBRAE Goiás, Goiás Turismo e Senar Goiás.

Idealizado pelo Chef Embaixador da Gastronomia Brasileira Gilmar Borges, com mais de 30 anos de pesquisa e luta em prol da cozinha raiz brasileira. Ele procura valorizar as receitas ancestrais com suas histórias e tradições, mantendo viva a história de cada receita catalogada no projeto com destaque para os mestres Griôs do Brasil. O Festival Cozinha Raiz receberá os grandes nomes da cena gastronômica do Brasil. Eles estão na luta apresentando os territórios gastronômicos brasileiros e os seus biomas.

O projeto tem como foco principal o registro, divulgação e incentivo a culinária tradicional de cada local onde o evento acontece, fortalecendo a agricultura familiar, os pequenos produtores da região, movimentando a cadeia produtiva fortalecendo o destino turístico. A cada edição, o projeto se fortalece criando ainda mais ações com o foco na história, cultura e tradição gastronômica do Brasil, levando toda esta riqueza para o mundo.

Com o tema: “Cozinha Raiz – As Cores do Brasil”, a 7ª edição do evento representará as cores das regiões brasileiras e as raízes da cultura Pirenopolina, além das origens das cores da bandeira nacional. Nela temos 4 cores, das quais 3 delas que são o verde, o amarelo e o azul. Estão representadas de forma mais marcante na logo, onde o verde aqui, traz o significado das matas e vegetações, também evoca a família Bragança, que na nossa bandeira rememora a Dom Pedro I. E não só isso, mas também como a região norte do país, que é regada de uma vegetação extensa e de grande densidade. O amarelo evoca a família Habsburgo, da então esposa de Dom Pedro I, Maria Leopoldina da Áustria, também traz a riqueza natural e o ouro, representando então o sudeste do país, onde primeiro teria chegado à família Habsburgo. O azul na nossa bandeira representa o céu, os rios e as águas brasileiras, sendo uma cor fria, também representa na logo a região sul. Ela foi colocada intencionalmente em um dos extremos representando a rivalidade para com o vermelho (afinal, o azul também traz a história de Pirenópolis e suas Cavalhadas, lembrando assim os cavaleiros Cristãos). Consequentemente, o vermelho trás os cavaleiros Mouros, e sendo uma cor quente traz a memória do Nordeste, que é uma região tipicamente calorosa. E nela, onde primeiro foi explorado um recurso muito importante do então Brasil colônia, o famigerado Pau-Brasil, com seu interior avermelhado.

– Programação: 7ª Edição do Festival Gastronômico Cozinha Raiz 2024

10 de julho – Quarta-feira – 19h: Local – Restaurante Sofia

Sarau Gastronômico – A rica diversidade da cozinha raiz do Brasil.

Aula Inaugural: Cozinha Ancestral – Cumpade João e Mãe Neide

Degustação: Cozinha Raiz as cores do Brasil

Gilmar Borges – Alexandre Oliveira – Vanja Rodrigues – Priscila de Avila – Eliane Regis – Pedro Alex – Fernando Souza – Charles Silva – Rony Campelo – André Rabelo -Erica Gomes – Clara Gaehwiler – Uyara Mesquita – Thata Bastos – Cristiane Ribeiro – Josi Lobo – Celina Alvarenga – Lara Lopes – Patrik Guardiola – Rosa de Fogo – Kenia Cunha – Thony Augusto – Maykon Carvalho – Abadia Silva.

Apresentação e degustação de produtos de Goiás: Vagafogo – Queijaria Coqueiral – Queen Off Peppers – Geleias da Dedéa – Fazenda Sepúlveda – Acalanto Chocolates – Sabores de Pirenópolis – Eutopia.

Apresentações Culturais: Cantor Dante Ventura, Reis Mouros e Cristãos, Pastorinhas, Mascarados.

11 de julho – Quinta-feira

Expedição gastronômica com os Chefs participantes.

Dia livre para o grande público experimentar todas os pratos das 35 casas participantes

12 de julho – Sexta-feira – 13h – Salão Paroquial – Largo da Matriz

– Cozinha Regional SENAC – Cozinha Raiz: Nosso maior patrimônio

12 de julho sexta feira – Largo da Matriz

Cozinha Rural A Rainha do Brasil – Senar Goiás – 11h

Taxada do Norte – Rosa do Fogo – 12h

Vamos Pintar o Sete – Cozinha para Crianças – Lara Lopes e Secretaria Municipal de Educação de Pirenópolis -14h

Doces Memórias com Vanda Jayme – 16h

Empadão Goiano: Tradição e Sabor – Marcio Zago – Senac Goiás – 17h

– Cozinha Show SENAC – Cozinha Raiz

Credenciamento para as atividades do festival – 12h

Aulas show – Cozinhas do Brasil e suas influências

Há Elegância nas Imperfeições dos Sabores Sertanejos – Claudemir Barros – 13h – 14h

A Cozinha do Meio do Mundo – Manuel Maciel – 14h10 – 15h10

Cozinha Marajoara – Vanja Rodrigues – 15h20 – 16h20

Conexão França Brasil – Daniela Daouhi – 16h30 – 17h30

Degustando os Cafés Especiais do Brasil – Roberta Pina – Barista – 17h40 – 18h30

Desfile das Cervejas artesanais Campeãs de 2024 – Harmonização de Cervejas Artesanais – Thony Augusto – 18h40 às 19h30

Apresentação Cultural – Balé Flores de Pirenópolis

13 de julho – Sábado – 13h – Salão Paroquial – Largo da Matriz

– Cozinha Regional SENAC – Cozinha raiz

13 de julho Sábado – Largo da Matriz

– Cozinha Show SENAC – Cozinha Raiz

Aulas Show – Cozinha Raiz: ancestralidade do povo brasileiro

Cozinha Ancestral do Brasil – Mãe Neide e Cumpadre João – 13h – 14h15

Comida de Reinado – Flávio Xapuri – 14h15 – 15h30

As Cores do Dendê da Bahia – Solange Borges – 15h30 – 16h45

Cozinha Indígena Ancestral – Técnicas Indígenas de Conservação de Proteínas- Alessandro Rodrigues e Jaire Cunha – 17h – 18h

Drinks Autorais Brasileiros – Produções Artesanais Para Coquetelaria. Xaropes Shrubs e Cordiais, Infusões, Fatwash e Orgeat – Patrick Guardiola Mixologista – 18h – 19h30

14 de julho – Domingo – 10h – Refúgio Avalon

Fogo & Brasa & Raiz

As cores do fogo e brasa na cozinha ancestral do Brasil

Praça Amazônica: Danilo Campos – Senac Goiás, Jaire Cunha e Alesandro Rodrigues

Praça do Fogo: André Boratto, Vinicius Rosignoli, Danilo Matos

Praça Raiz: Max Mendes, Marcio Zago, Erika Gomes

Cozinha Tradição – De goiás para o mundo

Banquete de Folia – Alexandre Oliveira, Celina Alvarenga e Cristiane Ribeiro – Sérgio Rady – 11h

Quitandanças – Elaboração de Biscoitos com Quitandeiras locais e Secretária Municipal de Turismo de Pirenópolis – 15h

Taxada as Cores do Brasil – Priscila de Avila, Eliane Regis – 19h – 20h

A programação está toda pensada para proporcionar aos participantes uma experiência gastronômica diferenciada e única. Acompanhe no perfil https://www.instagram.com/cozinharaizoficial/ todos os detalhes.

– Circuito Cozinha Raiz – Já acontecendo nos Restaurantes participantes de Pirenópolis: