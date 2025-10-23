Vencer em Criciúma, um tabu histórico a ser quebrado

Se pensa em voltar ao G4, o Goiás terá que vencer o Criciúma neste sábado no estádio Heriberto Hülse, fato que nunca aconteceu na história do confronto entre as duas equipes. Em 15 jogos contra o Tigre catarinense em Criciúma, o time da casa venceu 12 e empatou com o Goiás em três oportunidades. Em uma dessas derrotas, o time esmeraldino foi impiedosamente goleado por 7 a 2. O retrospecto negativo não é fácil de explicar, afinal, em tese, o Goiás é um Clube maior do que o adversário.

Se o Goiás perdia em Criciúma quando tinha no time jogadores como Josué, Alex Dias, Aloísio, Fernandão, Araújo, Dimba e outros craques, será que vai vencer agora, com um time tão limitado? Difícil de acreditar, mas não existe outro resultado que não seja uma vitória contra o Criciúma, se quer continuar sonhando com a Série A. Se não é um time primoroso como aqueles de outras épocas, o Goiás terá que se superar na vontade e na determinação para vencer o adversário e o tabu que envolve as duas equipes. Só na técnica será difícil.

Superação na reta final

Se passar pelo Criciúma, o Goiás ainda terá pela frente o Athletico Paranaense em casa, depois o Cuiabá na Arena Pantanal, em seguida o Novorizontino na Serrinha e para encerrar sua participação, um confronto direto contra o Remo, em Belém. A considerar o futebol que o Goiás está praticando, só mesmo muito otimismo para acreditar numa classificação para a Série A. Matematicamente ainda é possível, mas o Goiás terá que se superar, vencer suas próprias dificuldades, querer vencer, ser um time audacioso sem descuidar da defesa. Esse Goiás não existiu no segundo turno da competição.

Fim melancólico

Atlético e Vila Nova praticamente cumprem tabela nos cinco jogos restantes da Série B. O Vila ainda precisa de três pontos para se livrar definitivamente de qualquer possibilidade de rebaixamento. O Atlético já não corre mais risco, mas nenhum dos dois pode alcançar o G4. Ambos já estão de olho no planejamento para a próxima temporada, quando terão campeonato goiano, Copa Centro Oeste, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série B no calendário.

O Vila Nova pretende renovar contratos com alguns jogadores, entre os quais o lateral esquerdo Willian Formiga, o meia Dodô e o atacante Júnior Todinho. Por outro lado, o volante Arilson não deve ficar. O goleiro Halls, o lateral direito Elias, os volantes João Vieira e Nathan Melo, o meia atacante Bruno Xavier e os atacantes Emerson Urso, Guilherme Parede, Vinícius Paiva, André Luiz e Ruan Ribeiro possuem vínculos com o Vila até o final de 2026. O volante Enzo, o filho de Fernandão, tem contrato até o fim de 2027.

No Atlético, Adson Batista avalia o elenco para ver quem deve ficar e quem deve deixar o Clube. O presidente atleticano não esconde a frustração de não ter cumprido as metas do ano. Perdeu o tetracampeonato, aliás, nem chegou à final. Na Copa do Brasil, foi eliminado pelo Retrô de Pernambuco na terceira fase e no Campeonato da Série B, já não tem chance de acesso à Série A. O que conforta o dirigente é que o time revelou Yure Alves, atacante habilidoso que ganhou a condição de titular absoluto no time nas últimas rodadas. Vai render alguns milhões aos cofres atleticanos.

CURTAS

>>> De acordo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais, a pontuação para o acesso à Série A no momento é de 62 pontos.

>>> Com isso,o Goiás precisaria de três vitórias e um empate nos cinco jogos que restam na competição. Ainda segundo a UFMG, com 62 pontos a chance de acesso é de 95%. Com 65 pontos, a chance é de 99,99%.

>>> O Vila Nova não poderá contar com o lateral esquerdo Willian Formiga no confronto de domingo contra a Ferroviária no OBA, às 18:30 hs. Formiga recebeu o terceiro cartão amarelo no clássico contra o Atlético.

>>> O atacante Pedrinho está recuperado do desconforto muscular e treinou normalmente durante a semana. O jogador fica à disposição do técnico Carille para enfrentar o Criciúma.

>>> O goleiro Maurício Kozlinski, reserva do Vila Nova, desperta interesse de pelo menos dois Clubes. Cuiabá e América-MG pretendem contratar o jogador. Bom goleiro.

>>> Visitei esta semana a loja Goiás Store e fiquei assustado com os preços cobrados pelos produtos ali comercializados. Absolutamente fora da realidade.

>>> Camisa de jogo por quase R$ 500,00 boneco do periquito, quase R$ 200,00, camisa para criança de 2 anos, mais de R$ 300,00 Pretendia presentear uma criança e um adulto. Não deu.

Moraes esclarece alcance de decisão e Ifag anuncia retomada de obras rodoviárias