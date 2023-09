Vendas de veículos caem com fim do desconto, diz Anfavea

Dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) revelaram que as vendas de veículos caíram 8% no mês de agosto. Foram vendidos 208 mil carros, contra 226 mil no mês de julho, quando estava valendo o programa do Governo Federal que deu descontos no carro zero.

Na época dos incentivos, a média diária de vendas em julho chegou a 10,7 mil veículos. Em agosto, foram 9 mil vendas diárias. A produção de veículos, por outro lado, teve aumento de 24% em agosto, com a redução dos estoques no mês anterior. Foram 227 mil veículos produzidos, contra 183 mil no mês de julho. Em relação ao mesmo mês do ano anterior, houve queda de 4,6%.