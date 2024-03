Vendas de veículos e motocicletas em Goiás crescem 10% em janeiro de 2024, revela IBGE

O comércio varejista ampliado, que engloba vendas de veículos, motocicletas, partes e peças, continua em ascensão no estado de Goiás. De acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC) divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), houve um aumento de 10,1% nas vendas em janeiro de 2024 em comparação com o mesmo mês do ano anterior. Este é o sexto mês consecutivo de alta no setor, acumulando uma variação de 12% nos últimos 12 meses.

Além disso, o comércio varejista ampliado registrou um aumento de 6% em janeiro de 2024 em relação ao mesmo período de 2023. No comparativo com dezembro do ano anterior, a alta foi de 2,3% no comércio varejista ampliado e de 2,2% no comércio varejista.

No que diz respeito ao comércio varejista de bens não-duráveis e semi-duráveis, Goiás viu um avanço de 4% em janeiro deste ano em relação ao mesmo período de 2023. Seis das oito atividades pesquisadas apresentaram variação positiva, com destaque para equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação (28,4%) e hipermercados, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (10,7%).

Joel de Sant’Anna Braga Filho, titular da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços, enfatizou que o comércio continua sendo um pilar fundamental da economia goiana, beneficiando toda a população e incentivando esforços adicionais em prol do estado.