Vereador denuncia crime de homofobia na Câmara de Jataí

O vereador Carlinhos Canzi (Cidadania) denuncia que ele e o marido foram vítimas de homofobia por parte da Câmara de Vereadores de Jataí. De acordo com o parlamentar, o marido foi excluído de uma cerimônia para entrega de honrarias na cidade. Segundo ele, todos os cônjuges foram chamados para a sessão solene, menos o marido. Ainda no local, um de seus assessores avisou uma pessoa do cerimonial sobre a presença do marido na cerimônia, mas ele não foi atendido. Além disso, o político disse que o assessor de outro vereador também avisou ao cerimonial sobre o pedido dele, mas também não foi atendido.

Em nota, a Câmara Municipal disse que “não existe e nunca existiu” homofobia e que as acusações contra o presidente da casa não são verdadeiras. A nota pondera ainda que o companheiro de uma outra vereadora também não foi convidado a se sentar na tribuna e que a programação dos eventos é delegada ao setor competente.