Vereador propõe que supermercados ofereçam item em boas condições por manter nas prateleiras alimentos vencidos

O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) classifica como prática abusiva a oferta ou exposição à venda de produtos com prazo de validade vencido, conforme estabelece o artigo 18, que trata da responsabilidade por vícios do produto, e o artigo 6º, que garante o direito à proteção da vida, saúde e segurança do consumidor.

O fornecedor é obrigado a assegurar que os produtos estejam próprios para o consumo, sob pena de sanções administrativas, civis e até penais. Além disso, o artigo 12 prevê que o comerciante pode ser responsabilizado por danos causados por produtos impróprios, incluindo alimentos vencidos.