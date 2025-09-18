Uma onda de manifestações de solidariedade tomou conta do plenário da Câmara de Goiânia após o vereador Léo José (SD) denunciar a circulação de um vídeo apócrifo nas redes sociais que tenta desmoralizá-lo. Em discurso na tribuna, o parlamentar afirmou que o vídeo foi divulgado por um assessor do vereador Sargento Novandir (MDB) e, também, resgatou episódios passados envolvendo o colega, que inclui acusações de agressão e provocações a vereadores.

Ao usar a tribuna, Léo José criticou o estilo de atuação de Novandir, que, segundo ele, insiste em desrespeitar colegas e em usar as prerrogativas do mandato para ataques pessoais. Novandir já acumula sete representações no Conselho de Ética da Casa.

O republicano exibiu uma emenda assinada por Novandir para rebater críticas e acusou o adversário de não ler projetos antes de defendê-los. “Se o senhor acha que eu falo mentira, que faça perícia na assinatura que está aqui. O mentiroso não sou eu”, disse.

O vereador ainda pediu que o colega se atenha ao regimento da Casa e citou episódios de intimidação. “Não adianta em todas as eleições ir lá bater em vereador, humilhar vereador, bater em assessora, e depois vir aqui colocar nariz de palhaço”, afirmou.

Leo se referia à cena vexatória em que Novandir aparece com o acessório na Tribuna e diz que foi enganado ao votar favorável a projeto de lei que aumentou o IPTU. Na ocasião, Novandir também pediu ao vereador Ronilson Reis que o chicoteasse com o próprio cinto como punição.

Provocado a tomar atitude, Ronilson, atual presidente do Conselho de Ética, disse que vai atuar conforme o regimento na Casa. “Não tenho paixão por ninguém”, afirmou.

Sargento Novandir se defendeu da Casa e afirmou que a emenda de Leo Jose era modificativa.

Apoio de colegas

A fala de Léo José motivou reações imediatas de vereadores de diferentes bancadas. Daniela da Gilka, Denício Trindade, Pedro Azulão Jr., Welton Lemos, Luan Alves, Anselmo Pereira e Lucas Kitão foram alguns dos que se manifestaram em plenário.

Pedro Azulão Jr. ressaltou a “índole” de Léo José, enquanto Anselmo Pereira classificou os ataques como prejudiciais à imagem do Legislativo: “A Casa não vai admitir chicana com vereador, doa a quem doer”.

Já Lucas Kitão cobrou uma reação da Mesa Diretora. “Esperamos uma ação enérgica para cessar esses ataques e pensar no que é bom para Goiânia”, afirmou.

Conselho de Ética

A vereadora Aava Santiago (PSDB) afirmou que Novanditr acumula sete processos no Conselho de Ética, incluindo a representação que ela registrou, acusando-o de violência política de gênero.

Segundo a tucana, o emedebista a intimidou durante sessão e, no dia seguinte, voltou a abordá-la de forma agressiva. “Não foi um desentendimento político, foi quebra de decoro e tentativa de silenciar uma parlamentar no exercício do mandato”, declarou.

