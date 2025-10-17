search
Vestibular 2026 UFG vai ser realizado neste domingo, 19

Ao todo estão sendo disponibilizadas 2.209 vagas em 97 opções de ofertas de cursos de graduação; provas serão aplicadas em 8 cidades


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 17/10/2025 - 13:40

As provas serão aplicadas em 8 cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Itumbiara, Uruaçu, Iporá, Rio Verde e Cidade Ocidental.
As provas objetivas e de redação do Vestibular UFG 2026 serão realizadas neste domingo (19). A Universidade Federal de Goiás (UFG) está ofertando 2.209 vagas em 97 opções de ofertas de cursos de graduação. As provas serão aplicadas em 8 cidades de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Cidade de Goiás, Itumbiara, Uruaçu, Iporá, Rio Verde e Cidade Ocidental. Um total de 31.825 foram homologadas e estão aptas a participar do certame. Nessa etapa final, a atenção aos locais de provas e horários são fundamentais. As informações sobre os locais de prova estão no site do Instituto Verbena, que está realizando o processo seletivo, e podem ser acessadas a partir do número do Cadastro de Pessoa Física (CPF) do inscrito no site: https://sistemas.institutoverbena.ufg.br/portal/local-prova.

No período da manhã, serão aplicadas provas objetivas e a de redação. À tarde, mais provas objetivas. O candidato deve ficar atento aos horários. No período matutino, os portões serão abertos às 7 horas e serão fechados pontualmente às 8 horas da manhã. No período vespertino, a abertura será às 13 horas e o fechamento, às 14 horas. O vestibulando deverá levar documento de identificação com foto válido de acordo com as especificações do edital. Os materiais a serem utilizados durante a prova deverão seguir às regras previamente informadas. O candidato deverá levar caneta esferográfica fabricada em material transparente, com tinta azul ou preta. A garrafa de água, deve ser fabricada com material transparente, para água ou quaisquer outros tipos de bebidas. Os alimentos só serão permitidos se estiverem acondicionados em recipientes e/ou embalagens fabricadas com material transparente, com visibilidade do conteúdo.

Na avaliação do pró-reitor de Graduação (Prograd) da UFG, Israel Elias Trindade, o Vestibular UFG 2026 superou as expectativas. “Além do que, a retomada do vestibular é um marco do compromisso da Instituição com a democratização e o acesso ao ensino superior de qualidade”, enfatiza. Israel diz ainda que, juntos, “o Vestibular e o Sistema de Seleção Unificado (Sisu) podem vir a permitir que a Universidade atinja a meta de 100% de preenchimento das vagas oferecidas”.

