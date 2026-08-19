VÍDEO: mulher pula de sacada para fugir de incêndio em Anápolis

Uma mulher precisou tomar uma decisão desesperada para conseguir escapar de um incêndio que atingiu um sobrado no Residencial Flor do Cerrado, em Anápolis, na tarde desta quarta-feira (19). Com as chamas atingindo a residência, a vítima pulou da sacada do imóvel. O momento foi registrado por moradores da região.

Confira o vídeo:

Segundo as informações iniciais, a mulher sofreu queimaduras em aproximadamente 40% do corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram até o Residencial Flor do Cerrado para atender à ocorrência.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros à mulher ainda no local. Depois do atendimento inicial, ela foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde recebeu atendimento médico especializado.

Até o momento, não há informação sobre o atual estado de saúde da vítima.

As circunstâncias que deram início ao incêndio ainda deverão ser esclarecidas. Também não há, até agora, informação confirmada sobre a causa das chamas.

*Essa reportagem está em atualização.

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