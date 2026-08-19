Anápolis

VÍDEO: mulher pula de sacada para fugir de incêndio em Anápolis

Vítima sofreu queimaduras em aproximadamente 40% do corpo e precisou ser levada ao Heana


Redação Tribuna do Planalto Por Redação Tribuna do Planalto em 19/08/2026 - 15:05

VÍDEO: mulher pula de sacada para fugir de incêndio em Anápolis
(Imagem: Anápolis Notícias)

Uma mulher precisou tomar uma decisão desesperada para conseguir escapar de um incêndio que atingiu um sobrado no Residencial Flor do Cerrado, em Anápolis, na tarde desta quarta-feira (19). Com as chamas atingindo a residência, a vítima pulou da sacada do imóvel. O momento foi registrado por moradores da região.

Confira o vídeo:

Segundo as informações iniciais, a mulher sofreu queimaduras em aproximadamente 40% do corpo.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e se deslocaram até o Residencial Flor do Cerrado para atender à ocorrência.

Os bombeiros prestaram os primeiros socorros à mulher ainda no local. Depois do atendimento inicial, ela foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), onde recebeu atendimento médico especializado.

Até o momento, não há informação sobre o atual estado de saúde da vítima.

As circunstâncias que deram início ao incêndio ainda deverão ser esclarecidas. Também não há, até agora, informação confirmada sobre a causa das chamas.

*Essa reportagem está em atualização.

Leia mais:

Fogo atinge 14 mil hectares de Terra Ronca antes de ser controlado

Redação Tribuna do Planalto

O Tribuna do Planalto, um portal comprometido com o jornalismo sério, ágil e confiável. Aqui, você encontra análises profundas, cobertura política de bastidores, atualizações em tempo real sobre saúde, educação, economia, cultura e tudo o que impacta sua vida. Com linguagem acessível e conteúdo verificado, a Tribuna entrega informação de qualidade, sem perder a agilidade que o seu dia exige.

Leia também

Queimada clandestina em Anápolis pode gerar multa milionária saiba como denunciar
Anápolis

Queimada clandestina em Anápolis pode gerar multa milionária; saiba como denunciar

19/08/2026
Prefeitura de Anápolis questiona contrato da Saneago e aponta possível prejuízo milionário aos cofres públicos transporte publicidade
Anápolis

Depois de Goiânia, Anápolis também pode explorar publicidade em espaços públicos

18/08/2026
Conheça os estudantes de Anápolis que conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática
Anápolis

Conheça os estudantes de Anápolis que conquistaram medalhas na Olimpíada Brasileira de Matemática

17/08/2026
Gasolina com 32% de etanol começa a valer; veja quais carros podem ter problemas e como evitar prejuízos combustível Anápolis
Anápolis

Litro do diesel pode custar R$ 1,22 a mais dependendo do posto em Anápolis; saiba onde economizar

14/08/2026
Facebook terá de pagar R$ 200 mil a influenciador de Anápolis por derrubar perfil
Tribuna Jurídica

Facebook terá de pagar R$ 200 mil a influenciador de Anápolis; entenda

13/08/2026
Daniel Vilela aposta em novas tecnologias para ampliar vida útil das rodovias
Cidades

Daniel Vilela aposta em novas tecnologias para ampliar vida útil das rodovias

19/08/2026
Alerta perto de Goiás: caso de raiva canina é registrado após mais de 20 anos
Cidades

Alerta perto de Goiás: caso de raiva canina é registrado após mais de 20 anos

19/08/2026
Pets de fumantes têm mais risco de câncer, doenças respiratórias e intoxicação; especialistas alertam para fumo passivo
Pets

Pets de fumantes têm mais risco de câncer, doenças respiratórias e intoxicação; especialistas alertam para fumo passivo

19/08/2026
Meta vai a julgamento nos EUA por arquitetura viciante de redes sociais; multa pode chegar a US$ 1,4 trilhão
Internacional

Meta vai a julgamento nos EUA por arquitetura viciante de redes sociais; multa pode chegar a US$ 1,4 trilhão

19/08/2026
Pesquisa