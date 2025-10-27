Vigilância em Zoonoses divulga novos telefones para atendimento à população

A Prefeitura de Goiânia, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), disponibiliza, a partir desta quarta-feira (22/10), novos números de telefone para contato com a Diretoria de Vigilância em Zoonoses. Os moradores da capital podem acionar os serviços do órgão pelos números 3030-4121 e 3030-4056, de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30 e das 13h às 18h.

Segundo a SMS, o novo canal de atendimento permite que a população solicite a remoção de animais como enxames de abelhas e escorpiões, registre denúncias de água parada, informe casos suspeitos de raiva em cães e gatos e solicite o recolhimento de macacos para necropsia, por exemplo. Pelos telefones, os moradores também podem obter orientações do órgão sobre zoonoses, controle de animais sinantrópicos e áreas de atuação das equipes técnicas.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Pellizzer, destacou que a nova central telefônica amplia a facilidade de acesso e a agilidade das respostas à demanda da população. “É uma iniciativa que tem o intuito de fortalecer o trabalho de vigilância e controle de doenças que envolvem a interação entre humanos e animais, por meio da aproximação com as comunidades”, afirmou Pellizzer.

“A Vigilância em Zoonoses atua em diferentes frentes na prevenção, monitoramento e contenção de doenças. São serviços fundamentais para a proteção da saúde coletiva e para a produção de dados em saúde, por isso, a participação da população é muito importante”, disse o superintendente de Vigilância em Saúde, Flávio Toledo.

Prazo para quitar IPVA e licenciamento termina nesta sexta-feira (31/10)