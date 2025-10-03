Vila cede empate e Criciúma volta à liderança da série B

Com o empate em 1 a 1 com o Criciúma ontem a noite no OBA, o Vila completou oito jogos sem vitória na série B e estacionou na 13ª colocação. Na estreia do técnico Umberto Louza, a equipe até que criou oportunidades para vencer o novo líder da competição, mas faltou capricho nas finalizações. O Vila Nova saiu na frente no marcador, com gol de Júnior Todinho logo no início da partida. Mas o Criciúma buscou o empate e conseguiu com gol de Diego Gonçalves na etapa final.

Em sua entrevista após o jogo, o técnico Umberto Louzer lamentou o empate. Disse que no primeiro tempo o Vila produziu o suficiente para fazer mais gols e liquidar a partida, mas os atacantes pecaram nas finalizações. “É claro que em dois dias de trabalho é muito difícil fazer o time assimilar o que pensamos para o Vila, mas em algum momento os jogadores conseguiram executar boas jogadas, que até poderiam ter resultado em gols. O que nos traz confiança é que, com pouco tempo de trabalho, os jogadores mostraram que são capazes”, afirmou o técnico. O Vila volta a campo na próxima semana para enfrentar o América-MG em Belo Horizonte.

Queda de produção ainda preocupa – A prolongada instabilidade técnica do Goiás ainda é o assunto que predomina pelos lados da Serrinha. Após dez jogos no segundo turno, o Goiás somou apenas 13 pontos em três vitórias e quatro empates, com um aproveitamento pífio de 43,3%. Foram três derrotas no período. O que mais preocupa a torcida esmeraldina é que as causas da queda de produção parece não terem sido detectadas, pois nenhuma providência conhecida foi tomada pela diretoria do time da Serrinha.

A vantagem adquirida pelo Goiás no primeiro turno está evaporando e no no pior cenário, o time esmeraldino pode terminar a 30ª rodada ainda no G4, mas com a mesma pontuação do 5º colocado. Isso pode acontecer caso Athlético-PR e Novorizontino vençam seus jogos contra Atlético Goianiense e Chapecoense e o próprio Goiás saia derrotado em Volta Redonda. São possibilidades reais de acontecer. A Série B deste ano é uma das mais equilibradas na história desta competição. O que mais preocupa é que o futebol do Goiás mudou, para pior. O time que foi muito eficiente no primeiro turno está longe de ter boas atuações, joga um futebol muito abaixo das expectativas. E o pior, o time não reage.

Um verdadeiro “furacão” pela frente – Depois do empate contra o Goiás, o Atlético Goianiense tem pela frente o time de melhor aproveitamento ofensivo, com 43 gols marcados, dono da maior sequência de vitórias, com sete triunfos seguidos e do maior percentual de pontos conquistados fora de casa na Série B (54,76%). Os dois times, que se enfrentam domingo no estádio Antônio Accioly, estão separados por seis pontos, o paranaense tem 48 contra 42 do goianiense. O sonho distante do Dragão passa por uma vitória contra o Furacão, no jogo que será realizado a partir das 20:30 hs de domingo.

O Atlético Goianiense também vive um bom momento. Sob o comando do técnico Rafael Lacerda, o time campineiro passa pela melhor fase na temporada. O time cresceu de produção e não perde há sete rodadas, período em que obteve quatro vitórias e três empates. O Atlético tem desfalques importantes para o jogo contra o Athletico do Paraná. O atacante Lelê e o volante Luisão estão suspensos e o lateral Dudu, entregue ao Departamento Médico. Por outro lado, o treinador conta com o retorno do uruguaio Federico Martínez e pode manter Maranhão no time.

CURTAS

>>> Depois dos tropeços na Serrinha, o Goiás precisa vencer o Volta Redonda, time que abre a zona do rebaixamento, com 30 pontos ganhos. Esse é um problemão para o Goiás, vencer os times que estão na parte inferior da tabela.

>>> Lucas Andrino, Diretor de Futebol do Goiás, disse que pretende enviar ofício à CBF para que a entidade não escale árbitros de estados que possuem times envolvidos na briga pelo acesso à Série A em jogos da equipe esmeraldina.

>>> O clássico entre Goiás e Atlético teve a arbitragem ruim do paranaense Lucas Paulo Torezim. Coritiba e Athletico-PR estão na disputa pelo acesso. Tanto Goiás como Atlético-GO reclamaram bastante da arbitragem.

>>> A torcida do Vila Nova definitivamente não acredita mais na possibilidade de acesso à Série A. O público presente nos dois últimos jogos é a prova da descrença. Ontem, contra o Criciúma, o público foi de apenas 2.383 pagantes.

>>> O Palmeiras deve adquirir 50% dos direitos do jogador Larson, atleta da base do Goiás, que está emprestado ao time paulista e tem agradado muito o técnico Abel Ferreira.

>>> Na reta final da Série B, não tem mais jogo fácil. São muitos interesses de times que querem subir e outros que não querem cair para a Série C. Toda atenção nos bastidores será pouca.