Vila precisa vencer o Remo para voltar à liderança

Somente uma vitória contra o Remo em Belém do Pará esta noite devolverá ao Vila Nova a condição de líder da série B. Empate ou derrota deixa o Goiás na primeira colocação isolada da competição. O Remo também integra o G4 e é o único time invicto nas duas principais divisões do futebol brasileiro. O Vila começou a sétima rodada na primeira colocação, mas foi ultrapassado pelo Goiás. O jogo em Belém é considerado de alto grau de dificuldade, afinal, o Remo também está no G4 do campeonato brasileiro da série B.

Tanto Vila Nova, como o Clube do Remo entrarão em campo desfalcados. No colorado goiano Junior Todinho, Facundo Labandeira e o meia Jean Mota estão fora do jogo. Além desses três jogadores, o Departamento Médico está lotado com o goleiro Kozlinski, o zagueiro Marcondes, o lateral direito Lucas Sena e os atacantes Emerson Urso e Bruno Mendes. Guilherme Parede voltou a treinar normalmente, mas ainda não foi relacionado para essa partida contra o Remo. O campeão paraense nunca venceu o Vila no estádio Mangueirão.

A inesperada saída de Tencati

A família atleticana amanheceu a terça-feira com a surpreendente notícia da saída do técnico Claudio Tencati. Apesar da campanha irregular, Tencati estava conseguindo melhorar o desempenho do Dragão e tinha a confiança do presidente Adson Batista. Ocorre que o treinador recebeu uma proposta vantajosa do Juventude de Caxias do Sul, time da primeira divisão do futebol brasileiro, que pagou a multa rescisória do treinador. Cláudio Tencati, como a maioria dos técnicos brasileiros, conhece bem o Atlético Goianiense. Sabe que Adson Batista interfere muito no trabalho dos treinadores e que pode ser demitido caso venham a contrariar o humor do presidente. Por isso não pensou duas vezes para aceitar o convite do Juventude. A comissão técnica permanente do Atlético assume o comando técnico do time campineiro até a contratação de um novo treinador.

O lanterna recebe o líder

Goiás e Paysandu voltam a se encontrar no próximo domingo em Belém, jogo válido pela oitava rodada da série B. A partida apresenta algumas características interessantes. O Paysandu conquistou recentemente em Goiânia o título da Copa Verde sobre o Goiás. No domingo, as duas equipes voltam a se encontrar, desta feita no Mangueirão, mas em condições radicalmente opostas na tabela de classificação. O Goiás é o líder da série B com 16 pontos ganhos, enquanto o Paysandu é o lanterna do campeonato com apenas 2 pontos conquistados.

Mesmo fazendo uma ótima campanha na série B, o Goiás continua trabalhando para reforçar o elenco. Lucas Andrino, Diretor de Futebol, afirmou em entrevista que está muito atento ao mercado do futebol para reforçar o elenco, que no seu entendimento é muito qualificado. Mas o campeonato é longo e acontecem muitas contusões e expulsões. O meia argentino Martín Benítez está em Goiânia para fazer exames médicos e assinar contrato com o Goiás até o fim desta temporada. É um jogador altamente qualificado tecnicamente e vem para ocupar uma posição carente há alguns anos no Goiás

.

Benítez tem um histórico preocupante de contusões, por isso seu contrato é de curta duração. No entanto, se estiver bem fisicamente, pode permanecer no time esmeraldino para o próximo ano. Lucas Andrino disse ainda que os jogadores Zé Hugo e Douglas Teixeira estão integrados ao elenco esmeraldino. Não existem jogadores afastados no Goiás, se não estão sendo aproveitados é por opção do técnico. Andrino afirmou também que os jogadores podem ser negociados, caso apareça algum interessado. Zé Hugo e DG possuem contratos até o fim do ano com o Goiás. Zé Hugo pertence ao Azuris-PR e Douglas Teixeira foi emprestado ao alviverde pelo Barra de Santa Catarina.

O milionário contrato de Ancelotti