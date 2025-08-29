Vila suspende operação por SAF. Gestora é alvo de operação

As negociações em torno da venda da SAF do Vila Nova não foram definitivamente abandonadas. O Clube goiano apenas suspendeu as negociações e exigiu que a REAG Investimentos, que fez proposta para aquisição da SAF do Vila Nova, fosse substituída em função de seu envolvimento na Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, que apura o maior esquema de fraude na área de combustíveis da história do Brasil. Na operação da Polícia Federal, com 350 alvos, uma força-tarefa cumpriu mandados de busca e apreensão contra empresas do setor de combustíveis e do mercado financeiro.

Tudo aconteceu muito rapidamente. Em menos de 24 horas, uma negociação que parecia fluir muito bem teve que ser paralisada, uma vez que a REAG apareceu nos noticiários como uma das investigadas na mega-operação da Polícia Federal. A REAG não é investidora, é gestora. Os investidores comunicaram à Diretoria do Vila que estariam substituindo a gestora nos próximos dias. A Diretoria do Vila entendeu que seria prudente suspender as negociações até que esse escândalo fosse devidamente apurado pela Polícia Federal.

Enquanto isso, o time vilanovense continua se preparando para o jogo da próxima segunda-feira contra a Chapecoense na Arena Condá. Jogo importante para as pretensões do Vila, que espera ingressar no grupo dos quatro melhores Clubes da Série B, que estarão na Série A em 2026. Diagnosticado com Hérnia, o volante Arílson desfalca o Vila no jogo contra a Chapecoense. Segundo o Departamento Médico do Clube, o tratamento dessa enfermidade é cirúrgico, por isso Arílson só deve voltar ao futebol a partir do mês de outubro.

Goiás quer vitória em casa

Para alcançar seus objetivos, o Goiás não pode negociar o resultado do jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto neste sábado no estádio Hailé Pinheiro. Só a vitória interessa ao Verdão, se pretende seguir adiante com o projeto de ser campeão brasileiro da série B pela terceira vez. O time não tem problemas para enfrentar o Botafogo-SP, tem a volta do centroavante Anselmo Ramon, que cumpriu suspensão automática e ainda poderá contar com o atacante Pedrinho, liberado pelo Departamento Médico.

O técnico Vagner Mancini comemora a manutenção do elenco, que não perdeu nenhum jogador importante nesta janela de contratações que fecha no próximo dia 02. O Goiás poderá contar ainda com o meia Bryan, que rescindiu seu contrato com o CSA e deve se apresentar ao Goiás para assinatura e registro de seu contrato antes do fechamento da janela de transferências. O jogo contra o Botafogo-SP está marcado para às 18:30 deste sábado na Serrinha, que mais uma vez terá casa cheia. O Goiás é o líder isolado da série B, com 44 pontos ganhos.

Atlético recebe o Amazonas

Considerado um jogo de desesperados, Atlético Goianiense e Amazonas se enfrentam na tarde do próximo domingo no estádio Antônio Accioly. O Clube goiano tem 28 pontos e ocupa a 14ª colocação, enquanto seu adversário soma 24 pontos ganhos na 17ª posição, a primeira na zona de rebaixamento. O objetivo do time de Campinas é alcançar os 45 pontos para não correr riscos de rebaixamento e se garantir na série B do próximo ano. A volta para a série A é um objetivo que já foi abandonado em função da campanha irregular do time na competição.

O presidente Adson Batista concluiu as negociações de empréstimo do zagueiro Alix vinícius para o RB Bragantino. O jogador ficará no interior de São Paulo até o final do campeonato paulista. A decisão de Adson Batista pegou todos de surpresa, uma vez que o dirigente atleticano optou por não vender o atleta para o Botafogo do Rio de Janeiro e emprestá-lo ao Bragantino. Ninguém pode negar que a vitrine carioca dá muito mais visibilidade ao jogador do que o interior de São Paulo. Para os próximos jogos, o técnico Rafael Lacerda terá que definir o substituto de Alix Vinícius na zaga atleticana.

MOSAICO

>>> O cantor Gustavo Lima recebeu em sua propriedade o presidente do Vila Nova, Hugo Bravo e outras personalidades da música e do futebol, para um jantar de confraternização.

>>> Segundo Gustavo Lima, o evento não tratou de investimentos em futebol, como foi amplamente divulgado em alguns veículos de comunicação.

>>> O zagueiro Lucas Gazal volta ao Brasil e será emprestado pelo Atlético Goianiense. O destino do jogador será o Fortaleza, time que luta para permanecer na série A do campeonato brasileiro.

>>> Lucas Gazal é liberado quando o Atlético precisa de um zagueiro para substituir Alix Vinícius, emprestado ao Bragantino. O rubro-negro prefere ir ao mercado e trazer um novo defensor.

>>> O volante Larson, que pertence ao Goiás e está emprestado ao Palmeiras, deve ser adquirido em definitivo pelo time paulista. A opção de compra é de R$ 4 milhões por 50% dos direitos do atleta.

>>> Modernização e ampliação do OBA e a formação de um grande time de futebol pode ter sido apenas um belo sonho no Vila Nova. A venda da SAF do Vila está suspensa por tempo indeterminado.

>>> O lateral esquerdo Moraes afirmou que se sente confortável jogando em posição ofensiva. O jogador já atuou na meia de armação e como atacante, mas suas melhores atuações foram com a camisa 6, na lateral esquerda.

