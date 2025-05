Vila vai a Cuiabá para tentar se manter no G4

Tarefa muito difícil para o Vila Nova essa noite na Arena Pantanal em Cuiabá. Precisa vencer para não deixar o G4 e se manter entre os clubes favoritos ao acesso à série A. O Tigre enfrenta mais um time que disputou a série A no ano passado. Venceu recentemente o Athlético do Paraná no OBA, onde ganha a maioria de seus jogos. Só que a partida de hoje é fora de casa, nesse caso, o Vila não tem sido um bom visitante.

Para complicar, o técnico Rafael Lacerda tem alguns desfalques importantes para enfrentar o Cuiabá. Os volantes Igor Henrique e Arilson, o meia Jean Mota e o atacante Facundo Labandeira ainda não estão em condições de jogo. O atacante Emerson Urso continua lesionado e o zagueiro titular Tiago Pagnussat é dúvida após sentir uma contusão na coxa no jogo contra o Cruzeiro. O Vila defende a vice-liderança do campeonato com 16 pontos. O Cuiabá quer sair da posição intermediária e se aproximar do G4. Soma 12 pontos e ocupa a 11ª colocação na tabela de classificação.

Clássico goiano no sábado

Atlético e Goiás fazem o segundo clássico goiano na série B, em jogo programado para o estádio Antônio Accioly no início da noite do próximo sábado. Antes do clássico, o Dragão vai a Belo Horizonte amanhã enfrentar o América Mineiro, que está invicto em seu estádio há mais de um ano. Os dois times fazem campanhas semelhantes. O Atlético soma 11 pontos, enquanto o América fez 10 pontos. Ocupam posições intermediárias na tabela de classificação.

A agenda pesada do final de maio marca o início do trabalho do novo técnico atleticano. Fábio Matias tem características de trabalho diferentes do ex-treinador Claudio Tencati, mas a tendência é fazer o mínimo de alterações possíveis em relação ao time que vinha jogando. A novidade deve ser o retorno do atacante Willian Pottker, que estava suspenso por motivo de expulsão. Uma vitória contra o América em Belo Horizonte seria o melhor cenário possível para o técnico Fábio Matias. Nada como uma boa estreia para fazer um clássico regional com confiança.

No Goiás o ambiente é de completa tranquilidade. Líder isolado da série B com 20 pontos, o Goiás tem semana livre para preparar o elenco visando o clássico contra o Atlético. O time esmeraldino busca mais uma vitória para se manter na liderança do campeonato e seguir em busca do principal objetivo da temporada, que é o acesso à série A. O entendimento da comissão técnica é de que vencer clássicos são passos importantes para o acesso, como já aconteceu por exemplo na série B de 2018.

Rápidas…

• O novo presidente da CBF, Samir Xaud, anunciou em sua posse que pretende reduzir os campeonatos regionais de 16 para 11 datas a partir do ano que vem.

• O técnico da seleção, Carlo Ancelotti, chegou ontem ao Brasil e será apresentado hoje na sede da CBF. Vai anunciar sua primeira convocação para os próximos compromissos das eliminatórias.

• Hugo Bravo, presidente do Vila, afirmou que o Vila conquistou seu segundo objetivo do ano, que foi chegar à 3ª fase da Copa do Brasil. Muito pouco, considerando que as primeiras fases foram jogadas com times sem nenhuma qualidade.

• O Anápolis segue sem vencer na série C. Empatou ontem a noite com o Maringá, jogando no estádio Jonas Duarte. Por outro lado, a Aparecidense venceu o Ceilândia na tarde de sábado e assumiu a liderança de sua chave na série D.

• Lucas Andrino teria procurado o Staff do zagueiro Rafael Tolói, que está voltando para o Brasil, numa tentativa de trazê-lo de volta ao Goiás. Na Atalanta, Tolói recebia um salário de R$ 600 mil, muito distante das possibilidades do time esmeraldino.

• Situação complicada no Corinthians. Caso de Polícia por lá. Presidente Augusto Melo pode ser retirado do cargo hoje à noite.

