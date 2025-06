Daniel Vilela dá largada ao projeto de transmissão de energia em Silvânia

O governador em exercício de Goiás, Daniel Vilela, participou nesta segunda-feira (30/6) do lançamento da pedra fundamental do “Projeto de Ultra-Alta Tensão no Nordeste do Brasil”, em Silvânia. Avaliado em mais de R$ 18 bilhões, o empreendimento representa a maior concessão de transmissão de energia da história do país. A subestação que será instalada em território goiano, enfatizou Vilela, “tem papel crucial e fundamental na garantia da segurança e da estabilidade da rede elétrica brasileira”.

O “Projeto de Ultra-Alta Tensão no Nordeste do Brasil” dará início a um trabalho que escoará a eletricidade produzida no Nordeste por usinas eólicas, solares e hidrelétricas. A localização estratégica de Silvânia foi essencial para sediar a estrutura, já que permite a conexão com outras linhas de transmissão e subestações, garantindo a eficiência do sistema.

A linha de transmissão principal em tensão 500 kV conectará a Subestação Trindade, já existente, à Subestação Silvânia, a ser construída. O projeto é apontado por especialistas como a maior concessão de transmissão da história do Brasil e sem comparação, em termos de tamanho, no segmento de infraestrutura nacional dos últimos anos.

O trabalho consiste na construção de uma linha de transmissão em corrente contínua em ultra alta tensão (800 kV), com 1.468 km — entre as cidades de Graça Aranha (Maranhão) e Silvânia (Goiás). A linha passa, ainda, por Tocantins. O prazo de concessão para a linha é de 30 anos.

Vilela destacou a localização privilegiada de Silvânia, um dos polos do sistema que terá 1.468 quilômetros de extensão, ligando Goiás ao Maranhão. De acordo com o governador em exercício, o investimento anunciado para construção do projeto no estado impulsiona o desenvolvimento regional e reafirma o protagonismo de Goiás no cenário nacional. “Goiás tem hoje uma liderança na produtividade e na industrialização. São ações que, com a chegada de mais energia, poderemos potencializar o nosso crescimento”, comentou.

Vilela ressaltou ainda que a execução do projeto fortalece a cooperação entre Brasil e China, elevando tal relação a um novo patamar. A obra é comandada pela State Grid Brazil Holding (SGBH), subsidiária da gigante global State Grid China Corporation (SGCC), e tem como objetivo principal otimizar o escoamento da energia gerada por usinas eólicas, solares e hidrelétricas localizadas no Nordeste. O passo é decisivo para aprimorar a segurança e a estabilidade da rede elétrica brasileira, além de fomentar a integração de matrizes energéticas limpas e renováveis.

Com previsão de conclusão em 2029, a estimativa é que a nova infraestrutura atenda a cerca de 12 milhões de pessoas, incluindo municípios na região metropolitana de Brasília. “Adotaremos integralmente o princípio de consulta, construção e benefícios compartilhados; priorizaremos a contratação de mão de obra local e a aquisição de materiais nacionais; para que o avanço da obra caminhe lado a lado com a melhoria da qualidade de vida da população”, assegurou o diretor-geral da State Grid Internacional Development Limited (SGID), Yu Lei.

O vice-presidente do Brasil, Geraldo Alckmin, afirmou que a obra “vai gerar mais de 20 mil empregos diretos e indiretos no pico da sua construção. O novo projeto ajuda a integrar nosso sistema elétrico, gera empregos e estimula a produção de energia limpa no Brasil”, comentou. Já o prefeito de Silvânia, Carlos Mayer, classificou o lançamento do projeto como uma data que ficará gravada “nas páginas do desenvolvimento” do município. “Esse investimento anunciado traz progresso, novas oportunidades e esperança para nosso povo”, sublinhou.