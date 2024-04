Vilmar Mariano anuncia filiação ao União Brasil (UB) com a presença de Sandro Mabel

Às vésperas do encerramento da janela partidária, o prefeito de Aparecida de Goiânia, Vilmar Mariano, surpreendeu a todos ao anunciar sua filiação ao partido União Brasil (UB) por meio de suas redes sociais. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 04, restando apenas um dia para o término do prazo estabelecido para mudanças de partido sem prejuízo do mandato, que se encerra nesta sexta-feira, 05.

A decisão de Mariano de se filiar ao UB é vista como uma jogada estratégica, dada a proximidade do prazo final para a filiação partidária. A mudança de partido do prefeito Mariano certamente terá implicações significativas para a dinâmica política de Aparecida de Goiânia à medida que as eleições municipais se aproximam. Sandro Mabel, o pré-candidato do governo de Goiás em Goiânia, também estará presente na solenidade de filiação. A presença de Mabel no evento destaca a importância deste momento para o cenário político local e estadual. A filiação de Mariano ao UB, juntamente com a candidatura de Mabel, pode ter um impacto significativo nas próximas eleições.

As Eleições Municipais de 2024 estão marcadas para os dias 6 de outubro (1º turno) e 27 de outubro (eventual 2º turno). A janela partidária, período em que vereadoras e vereadores podem trocar de partido sem prejuízo do mandato, começou no dia 7 de março. Até esta sexta-feira, é possível a desfiliação partidária para mudança de legenda por vereadoras e vereadores que queiram continuar no cargo ou pretendam concorrer ao cargo de prefeito. A filiação partidária para se candidatar em 2024 deve ser feita até 6 de abril, ou seja, seis meses antes da eleição.