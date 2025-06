Violência contra idosos ultrapassa 179 mil denúncias em 2024

Mais de 179 mil denúncias de violência contra pessoas idosas foram registradas em 2024 pelo Disque 100, do Ministério dos Direitos Humanos. O número reforça o alerta para a causa, que é o foco da campanha Junho Violeta.

Um estudo divulgado no ano passado por pesquisadoras da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) mostrou que entre 2020 e 2023 foram 408.395 notificações de violência contra idosos. Somente em 2023, houve um aumento de 50 mil denúncias em comparação com 2022.

Tipos recorrentes

As principais formas de violência identificadas são negligência, violência psicológica e abuso financeiro.

Conscientização urgente

O Dia Mundial da Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa é celebrado em 15 de junho. Durante todo o mês, ações ligadas ao Junho Violeta buscam sensibilizar a sociedade. O advogado criminalista Gabriel Fonseca, do escritório Celso Cândido de Souza Advogados, destaca a importância da campanha.

“A importância do Junho Violeta é de, cada vez mais, implementar a educação e a conscientização na sociedade, para que as situações cometidas contra os idosos se tornem cada vez mais raras, inclusive deixando claro aos agressores que tais atos são passíveis de punição, inclusive de prisão”, afirma.

Importância das denúncias

Fonseca reforça que todo crime contra idosos deve ser denunciado. “O idoso pode conversar com seu advogado de confiança para saber como proceder. Pode optar também por ir até a Delegacia do Idoso para narrar os fatos. É importante produzir alguma prova, como fotos, vídeos ou testemunhas. Caso não possua, a denúncia deve ser feita da mesma forma, principalmente pedindo uma medida cautelar para que as agressões cessem o mais rápido possível”, orienta.

Violência doméstica

Segundo o especialista, a maioria das agressões ocorre em casa. “Geralmente os atos de violência acontecem em decorrência de tentar obrigar o idoso a realizar alguma ação sem seu consentimento, principalmente quando se trata de dinheiro”, explica.

Ele lembra que qualquer pessoa pode e deve denunciar casos percebidos. “O correto é narrar aquilo que foi percebido, para que a polícia tome ações protetivas e investigativas sobre o fato.”

Formas de agressão

Gabriel Fonseca lista os principais tipos de violência contra idosos: