Visto para os EUA terá novas regras: entrevistas presenciais obrigatórias e taxa extra entram em vigor

A partir de 2 de setembro, todos os solicitantes deverão comparecer a uma entrevista presencial; mudanças também incluem verificação de redes sociais e taxa adicional de US$ 250


Avatar Por Redação Tribuna do Planalto em 26/08/2025 - 09:32

Novas regras para emissão de vistos entram em vigor em setembro. Foto:Belterz /Getty Images

A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil anunciou, nesta segunda-feira (25), alterações significativas nas regras para emissão de vistos. A partir de 2 de setembro de 2025, todos os requerentes — independentemente da idade — terão que passar por entrevista presencial em um consulado ou na embaixada. Até então, menores de 14 anos e maiores de 79 estavam isentos dessa etapa.

As novas diretrizes foram divulgadas em um comunicado do Serviço Consular do Departamento de Estado norte-americano e já geram repercussão entre brasileiros que planejam viajar aos EUA.

Quem ainda pode ter isenção da entrevista

Apesar da mudança geral, algumas exceções foram mantidas. Poderão ser dispensados da entrevista:

  • Portadores de vistos B-1 e B-2 (turismo e negócios) expirados há menos de 12 meses;
  • Requerentes que tinham 18 anos ou mais quando o visto anterior foi emitido;
  • Portadores de vistos diplomáticos ou oficiais (A, G, NATO, entre outros).

Entretanto, mesmo nesses casos, a isenção só vale se o solicitante:

  • fizer o pedido no país de nacionalidade ou residência;
  • nunca tiver tido um visto recusado;
  • não apresentar indícios de inelegibilidade.

Nova taxa adicional de US$ 250

Outra mudança que entra em vigor em 1º de outubro de 2025 é a cobrança da Visa Integrity Fee, uma taxa extra de US$ 250 que será adicionada ao valor do visto.

A taxa foi criada pelo pacote legislativo apelidado de “One Big Beautiful Bill”, sancionado pelo ex-presidente Donald Trump em 4 de julho de 2025. Segundo o governo americano, a cobrança tem como objetivo compensar os custos gerados pela prorrogação de cortes de impostos e novas despesas previstas pela lei.

Redes sociais sob vigilância

Além das entrevistas e da nova taxa, os EUA já implementaram outra medida que afeta brasileiros interessados em estudar ou realizar intercâmbios no país.

Desde o dia 24 de agosto, requerentes de vistos das categorias F (estudante), M (técnico/vocacional) e J (intercâmbio cultural) precisam manter seus perfis de redes sociais públicos durante o processo de solicitação.

De acordo com um comunicado interno obtido pela CNN, embaixadas e consulados foram orientados a verificar “atitudes hostis em relação aos nossos cidadãos, cultura, governo, instituições ou princípios fundamentais”. O documento ressalta ainda que contas privadas ou com acesso restrito podem ser vistas como tentativa de ocultar informações.

Impacto para brasileiros

O anúncio deve impactar diretamente milhares de brasileiros que buscam o visto americano todos os anos, seja para turismo, estudos, negócios ou intercâmbio cultural.

Com a obrigatoriedade da entrevista para todas as idades, a tendência é que o tempo de espera por agendamentos aumente, especialmente em cidades como São Paulo, Brasília, Recife e Porto Alegre, onde há postos consulares.

