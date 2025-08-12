Vitória em Belém “coloca lenha Na fogueira” do clássico

Paulo Turra passou no teste de sua estreia no comando técnico do Vila Nova. O time superou as dificuldades de um campo encharcado pelas chuvas, uma torcida vibrante e hostil do adversário e um time que não perdia há nove partidas. A vitória de 1 a 0 coloca o Tigre novamente nas disputas por uma vaga entre os quatro que estarão na elite do futebol brasileiro em 2026 e antecipa a “guerra” que envolve o grande clássico de sábado contra o Goiás no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O volante João Vieira, ex-Paysandu, foi o autor do gol que deu a vitória ao Vila Nova.

Para o técnico Paulo Turra, a vitória contra o Paysandu aumenta a confiança da equipe colorada antes do jogo contra o Goiás. O treinador já está focado em seu primeiro clássico entre clubes do futebol goiano, o maior da região centro-oeste. A vitória contra o Paysandu foi muito importante, mas o Vila adotou a estratégia de superar os obstáculos do dia a dia e o próximo grande obstáculo é o Goiás, líder do campeonato. “O clássico é mais um jogo de nossa meta, vamos encarar com mais intensidade, com mais qualidade e potencialidade essa partida”, afirmou o treinador. Com a vitória, o Vila chega aos 30 pontos, há apenas 4 pontos da Chapecoense, quarta colocada na tabela de classificação.

“Ambiente infernal”

“Vamos fazer um ambiente infernal na nossa casa. Que possamos, unidos, jogar por um único objetivo”, disse Paulo Turra. Talvez por não conhecer o futebol goiano, o técnico do Vila não saiba o que representa sua declaração. Sem dúvida, motiva o elenco sob seu comando, mas também inflama ainda mais as torcidas rivais, que tendem a proporcionar encontros de brutalidade nas ruas da capital. Paulo Turra não foi feliz em sua declaração. O futebol não precisa de ambiente infernal, precisa de grandes espetáculos, de 90 minutos bem jogados, disputados nas quatro linhas e de estádios lotados e pacificados, como vai deve acontecer no próximo sábado no OBA. É um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, mas não é uma guerra.

Goiás não terá o volante Juninho

O Goiás se prepara para o clássico, sabendo que não poderá contar com o volante Juninho, que cumprirá suspensão automática. O técnico Vagner Mancini ainda não sabe se poderá contar com o atacante Pedrinho, que se recupera de contusão. Mas o treinador tem no elenco jogadores em condições de substituir Juninho e Pedrinho e esses atletas já estão sendo preparados para o clássico. Enquanto o adversário promete “ambiente infernal”, o Goiás trabalha para colocar em campo a melhor formação. Vagner Mancini procura isolar o elenco de provocações. O Goiás vai para o clássico com o objetivo de vencer e se isolar ainda mais na liderança do campeonato. O time esmeraldino quer o acesso à primeira divisão, mas quer também o título da série B, que será um inédito tricampeonato da segunda divisão nacional para o Goiás.

Atlético busca equilíbrio

A vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto trouxe um pouco mais de confiança ao elenco atleticano. O técnico Rafael Lacerda acredita que o time encontrou o caminho da regularidade, colocou um ponto final na sequência de cinco jogos sem vencer e vai para o jogo contra a Ferroviária de Araraquara com mais tranquilidade em busca de uma nova vitória. É o segundo jogo seguido no estádio Antônio Accioly. Internamente, as projeções apontam no sentido de obter uma arrancada nas próximas partidas contra a Ferroviária, Cuiabá e Amazonas.

Rafael Lacerda acredita que as quatro ou cinco rodadas futuras vão indicar onde o rubronegro pretende chegar de fato. Lacerda trabalha na reorganização tática do time. Alguns jogadores já apresentam melhora de rendimento, como é o caso do meia Kauan e do lateral esquerdo Guilherme Romão. Sobre possibilidades de acesso, o Atlético ainda é cauteloso. “A campanha é de recuperação e afirmação de alguns jogadores que estão atuando como titulares”. Por isso a partida contra a Ferroviária de Araraquara é muito importante para o Atlético. Uma vitória confirma a fase de recuperação, enquanto uma derrota faz desmoronar todo o trabalho realizado até o momento pelo técnico Rafael Lacerda.

MOSAICO

>>> Wellington Rato é o novo cobrador de pênaltis do Goiás. Como segunda opção, estão definidos o centroavante Anselmo Ramon e o lateral Willean Lepo. Mas o goleiro Tadeu continua treinando cobrança de penalidades.

>>> O América Mineiro demonstrou interesse no lateral esquerdo Lucas Lovat, atualmente na reserva do Goiás. O Clube de Minas Gerais ainda não formalizou proposta, mas não esconde o interesse pelo atleta.

>>> O volante Fernando Reges, ex-Vila Nova e atualmente no Internacional de Porto Alegre, pode estar deixando o Clube gaúcho. Com uma série lesão no joelho direito, o jogador pode encerrar sua carreira de jogador de futebol aos 38 anos.

>>> O craque Neymar bate sequência do PSG com seis jogos seguidos, com 90 minutos em campo. Boa notícia para o Santos, que fecha o primeiro turno do Brasileiro com 21 pontos na 14ª colocação.

>>> O técnico Carlo Ancelotti retorna ao Brasil após dois meses para intensificar os trabalhos visando as últimas rodadas das eliminatórias no mês de setembro. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

>>> O técnico Vagner Mancini está preocupado com a quantidade de gols que o Goiás vem sofrendo nos últimos dez jogos. São 12 gols sofridos, a maioria deles em jogadas de contra-ataques dos adversários.

>>> Fora do Z4, o técnico Gabardo Junior, do Anápolis, celebra a sequência de resultados positivos em casa. Com a vitória de virada contra o Brusque-SC, o tricolor anapolino alcança a marca de três vitórias seguidas enquanto mandante.