Vitória em Belém “coloca lenha Na fogueira” do clássico

O time superou as dificuldades de um campo encharcado pelas chuvas


Por Herivelto Nunes em 12/08/2025 - 09:10

Paulo Turra passou no teste de sua estreia no comando técnico do Vila Nova. O time superou as dificuldades de um campo encharcado pelas chuvas, uma torcida vibrante e hostil do adversário e um time que não perdia há nove partidas. A vitória de 1 a 0 coloca o Tigre novamente nas disputas por uma vaga entre os quatro que estarão na elite do futebol brasileiro em 2026 e antecipa a “guerra” que envolve o grande clássico de sábado contra o Goiás no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. O volante João Vieira, ex-Paysandu, foi o autor do gol que deu a vitória ao Vila Nova.

Para o técnico Paulo Turra, a vitória contra o Paysandu aumenta a confiança da equipe colorada antes do jogo contra o Goiás. O treinador já está focado em seu primeiro clássico entre clubes do futebol goiano, o maior da região centro-oeste. A vitória contra o Paysandu foi muito importante, mas o Vila adotou a estratégia de superar os obstáculos do dia a dia e o próximo grande obstáculo é o Goiás, líder do campeonato. “O clássico é mais um jogo de nossa meta, vamos encarar com mais intensidade, com mais qualidade e potencialidade essa partida”, afirmou o treinador. Com a vitória, o Vila chega aos 30 pontos, há apenas 4 pontos da Chapecoense, quarta colocada na tabela de classificação.

Foto: José Tramontin/Athletico
Declaração infeliz do técnico do Vila (Foto: José Tramontin/Athletico)

“Ambiente infernal”

“Vamos fazer um ambiente infernal na nossa casa. Que possamos, unidos, jogar por um único objetivo”, disse Paulo Turra. Talvez por não conhecer o futebol goiano, o técnico do Vila não saiba o que representa sua declaração. Sem dúvida, motiva o elenco sob seu comando, mas também inflama ainda mais as torcidas rivais, que tendem a proporcionar encontros de brutalidade nas ruas da capital. Paulo Turra não foi feliz em sua declaração. O futebol não precisa de ambiente infernal, precisa de grandes espetáculos, de 90 minutos bem jogados, disputados nas quatro linhas e de estádios lotados e pacificados, como vai deve acontecer no próximo sábado no OBA. É um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, mas não é uma guerra.

Goiás não terá o volante Juninho

O Goiás se prepara para o clássico, sabendo que não poderá contar com o volante Juninho, que cumprirá suspensão automática. O técnico Vagner Mancini ainda não sabe se poderá contar com o atacante Pedrinho, que se recupera de contusão. Mas o treinador tem no elenco jogadores em condições de substituir Juninho e Pedrinho e esses atletas já estão sendo preparados para o clássico. Enquanto o adversário promete “ambiente infernal”, o Goiás trabalha para colocar em campo a melhor formação. Vagner Mancini procura isolar o elenco de provocações. O Goiás vai para o clássico com o objetivo de vencer e se isolar ainda mais na liderança do campeonato. O time esmeraldino quer o acesso à primeira divisão, mas quer também o título da série B, que será um inédito tricampeonato da segunda divisão nacional para o Goiás.

Atlético busca equilíbrio

A vitória sobre o Botafogo de Ribeirão Preto trouxe um pouco mais de confiança ao elenco atleticano. O técnico Rafael Lacerda acredita que o time encontrou o caminho da regularidade, colocou um ponto final na sequência de cinco jogos sem vencer e vai para o jogo contra a Ferroviária de Araraquara com mais tranquilidade em busca de uma nova vitória. É o segundo jogo seguido no estádio Antônio Accioly. Internamente, as projeções apontam no sentido de obter uma arrancada nas próximas partidas contra a Ferroviária, Cuiabá e Amazonas.

Rafael Lacerda acredita que as quatro ou cinco rodadas futuras vão indicar onde o rubronegro pretende chegar de fato. Lacerda trabalha na reorganização tática do time. Alguns jogadores já apresentam melhora de rendimento, como é o caso do meia Kauan e do lateral esquerdo Guilherme Romão. Sobre possibilidades de acesso, o Atlético ainda é cauteloso. “A campanha é de recuperação e afirmação de alguns jogadores que estão atuando como titulares”. Por isso a partida contra a Ferroviária de Araraquara é muito importante para o Atlético. Uma vitória confirma a fase de recuperação, enquanto uma derrota faz desmoronar todo o trabalho realizado até o momento pelo técnico Rafael Lacerda.

MOSAICO

Wellington Rato, novo cobrador de pênalti do Goiás
Wellington Rato, novo cobrador de pênalti do Goiás (Foto: Rosiron Rodrigues/Goiás)

>>> Wellington Rato é o novo cobrador de pênaltis do Goiás. Como segunda opção, estão definidos o centroavante Anselmo Ramon e o lateral Willean Lepo. Mas o goleiro Tadeu continua treinando cobrança de penalidades.

Lucas Lovat pode se transferir para o America Mineiro (Foto: Reprodução)

>>> O América Mineiro demonstrou interesse no lateral esquerdo Lucas Lovat, atualmente na reserva do Goiás. O Clube de Minas Gerais ainda não formalizou proposta, mas não esconde o interesse pelo atleta.

>>> O volante Fernando Reges, ex-Vila Nova e atualmente no Internacional de Porto Alegre, pode estar deixando o Clube gaúcho. Com uma série lesão no joelho direito, o jogador pode encerrar sua carreira de jogador de futebol aos 38 anos.

>>> O craque Neymar bate sequência do PSG com seis jogos seguidos, com 90 minutos em campo. Boa notícia para o Santos, que fecha o primeiro turno do Brasileiro com 21 pontos na 14ª colocação.

>>> O técnico Carlo Ancelotti retorna ao Brasil após dois meses para intensificar os trabalhos visando as últimas rodadas das eliminatórias no mês de setembro. O Brasil está classificado para a Copa do Mundo nos Estados Unidos, Canadá e México.

>>> O técnico Vagner Mancini está preocupado com a quantidade de gols que o Goiás vem sofrendo nos últimos dez jogos. São 12 gols sofridos, a maioria deles em jogadas de contra-ataques dos adversários.

>>> Fora do Z4, o técnico Gabardo Junior, do Anápolis, celebra a sequência de resultados positivos em casa. Com a vitória de virada contra o Brusque-SC, o tricolor anapolino alcança a marca de três vitórias seguidas enquanto mandante.

Herivelto Nunes é Jornalista, com Pós Graduação em Gestão de Pessoas, Liderança e Coaching

