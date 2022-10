Votação define realocação das bancas da Feira Hippie na Praça do Trabalhador

Feirantes poderão participar da votação para a realização das bancas da Feira Hippie, que foi temporariamente transferida da Rua 44, para a praça do trabalhador. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento e Economia Criativa (Sedec), os comerciantes da feira tem entre sábado, 15, das 8h às 17h, e domingo, 16, das 8h às 15h, para escolher entre as opções apresentadas pelas associações que os representam.

A primeira sugestão é manter os feirantes que estavam na Rua 44 na Praça do Trabalhador. Essa medida seria adotada até a entrega da reforma da Praça, prevista para janeiro de 2023.

A segunda opção propõem voltar todos os feirantes para dentro da Praça do Trabalhador, mesmo com as obras em andamento, liberando todo o trânsito na região da 44. O sorteio das quadras dependerá do resultado da votação.

Equipes da secretaria orientarão e fiscalizarão todo o processo de votação. A urna estará disponível na feira, ao lado do posto da GCM, e depois será levada para o gabinete da Sedec, onde será realizada a contagem, com divulgação do resultado na segunda-feira, 17.

“Estamos priorizando o diálogo com os diretores das duas associações que representam os feirantes da Feira Hippie, para mostrar transparência em todo esse processo. A Sedec deixou claro que é necessário tomar uma atitude justa, para que ninguém fique prejudicado. Como em todo processo democrático, qualquer das duas decisões será acatada pela secretaria”, destaca o secretário da Sedec, Silvio Sousa.