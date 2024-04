Yes Móvel Show Goiás começa amanhã com novidades

Goiás recebe, a partir de amanhã, a primeira edição regional do ano da Yes Móvel Show. O evento será realizado até quinta-feira (11), no Flamboyant Shopping, em Goiânia (GO), e vai reunir os principais lojistas de móveis, eletros e colchões de Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins e Triângulo Mineiro.

São mais de 50 indústrias expositoras de todo o país, levando os últimos lançamentos, inovações, tendências e estilos, além de produtos com condições exclusivas para os lojistas da região. Muitas novidades fazem parte dos catálogos, que serão divulgados em primeira mão pelas indústrias.

De acordo com Erisson Matos, CEO das Organizações Yes, a feira em Goiás é uma das primeiras oportunidades do ano para lojistas fecharem bons negócios e garantirem as principais apostas da linha 2024 para o consumidor final.

Na sexta vez em solo goiano, a feira terá um grande atrativo: a Arena Yes. Sucesso na Yes Móvel Show São Paulo, realizada no último mês, a proposta dessa ativação é disponibilizar um espaço exclusivo com palestras de temas atuais para o setor, com profissionais renomados em conteúdos como gestão, varejo, e-commerce e liderança. Toda a programação é gratuita para os participantes do evento. “Nosso objetivo é oferecer conteúdo e ferramentas que possam auxiliar e solucionar as atuais dores do varejo de móveis, eletros e colchões”, destacou Matos, sobre a ativação.

A primeira palestra da arena será conduzida pela diretora executiva do Instituto Nacional de Estudos do Repouso (INER)/Pro-Espuma, Débora Fernandes, com o tema “O que os consumidores valorizam em colchões?”. Graduada em Propaganda e Marketing e Direito, e pós-graduada em Administração de Marketing e experiência em bens de consumo, varejo e segmento de luxo, a executiva pretende trazer ao mercado colchoeiro um novo conceito que alia informação e credibilidade à saúde e bem-estar.

Na quarta-feira, segundo dia de evento, a especialista Leila Dutra, instrutora parceira da Escola de Negócios da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Goiânia, apresenta o tema “Vendas Inovadoras: transformando desafios em oportunidades no varejo do futuro”, que vai explorar como vendedores e empresários podem adotar uma mentalidade criativa para enfrentar os desafios do mercado varejista em constante evolução e transformá-los em oportunidades de crescimento.