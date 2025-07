Zé Felipe estaria vivendo affair com Ana Castela, segundo Leo Dias

Após o recente anúncio do fim de seu casamento com a influenciadora Virginia Fonseca, o cantor Zé Felipe voltou a ser destaque na mídia; o nome do artista ganha novamente repercussão, desta vez por um suposto envolvimento amoroso com a cantora Ana Castela, segundo informações divulgadas pelo colunista Leo Dias.

Zé Felipe teria engatado um romance com Ana Castela, uma das artistas mais populares do país. De acordo com a publicação de Leo Dias, Zé Felipe e Ana Castela teriam sido vistos juntos em Orlando, nos Estados Unidos, nesta terça-feira (29), onde teriam curtido um parque de diversões lado a lado.

Nas redes sociais, Ana Castela não deixou o burburinho passar despercebido. Em tom de brincadeira, ela publicou um vídeo nos Stories ironizando os rumores:

“Gente, eu vou assumir pra vocês, eu vou! O Odorico é quem está ficando com o Zé!”, disse aos risos, citando um dos animais de estimação da cantora.

Vale lembrar que Ana Castela está solteira desde o término de seu relacionamento com o cantor Gustavo Mioto, marcado por diversas idas e vindas.

A mãe da cantora, Michele Castela, também se manifestou sobre os boatos. Em um comentário feito na própria publicação de Leo Dias, ela criticou a veracidade da informação e rebateu: “É de cair o queixo mesmo, @leodias, as mentiras que você posta aqui por engajamento”, escreveu.

Zé Felipe anunciou oficialmente o fim de seu casamento com Virginia Fonseca no último mês. Juntos por quatro anos, o ex-casal é pai de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo Fonseca.

