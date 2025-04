Zoológico de Goiânia funciona normalmente neste domingo de Páscoa

Enquanto o Parque Mutirama permanece fechado durante o feriado, o Zoológico de Goiânia está de portas abertas neste domingo (20) para receber visitantes no feriado de Páscoa. O parque funciona normalmente das 8h30 às 17h, com entrada permitida até as 16h.

O espaço é uma opção de lazer ao ar livre para famílias que querem aproveitar o dia de forma tranquila e em contato com a natureza.

Localizado no Setor Oeste, o zoológico abriga mais de 400 animais entre mamíferos, aves e répteis. Espécies como onça-pintada, tamanduá-bandeira, araras e jacarés costumam encantar o público — especialmente as crianças, que neste domingo podem contar com atividades educativas e lúdicas conduzidas pela equipe do parque.

A entrada custa R$ 5 (inteira) e R$ 2,50 (meia). Crianças de até 3 anos, pessoas com deficiência e idosos acima de 60 anos não pagam.

Mutirama está fechado

De acordo com a Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), o Mutirama, que também é gerido pela prefeitura, ficará fechado durante todo o feriado prolongado e reabre apenas na próxima quarta-feira.