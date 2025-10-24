Zoológico tem programação especial e entrada gratuita no aniversário de Goiânia

O Zoológico de Goiânia terá programação especial nesta sexta-feira (24/10), aniversário da capital, com entrada gratuita. A abertura oficial será às 9h e o encerramento, às 16h. No parque serão disponibilizados dois espaços instagramáveis especialmente decorados para o registro fotográfico de crianças e famílias que visitarem o espaço neste feriado.

A abertura oficial será às 9h, com visita guiada temática pelo Zoológico, atividade educativa conduzida pela equipe técnica do Zoológico, com foco na conscientização ambiental e preservação das espécies. Até as 12h serão oferecidas às crianças oficinas de máscaras, pelo Projeto Passarinhar, e pintura facial.

Às 13h, após o intervalo para almoço, os visitantes do Zoológico poderão acompanhar a apresentação com os personagens Happy Land, que vão animar o público com diversão e interatividade. Das 13h30 às 15h, serão disponibilizadas outras atividades criativas, como oficinas de desenho e de pintura, e a gibiteca, um espaço lúdico para leitura e troca de gibis.

Das 15h às 16h será o encerramento do dia de festividades dos 92 anos de Goiânia e da programação especial, com entrega de mudas de plantas aos participantes, incentivando o cuidado com o meio ambiente.

