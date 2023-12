1 a cada 3 brasileiros vai usar o 13º nas compras de Natal

O comércio tem projetado boas vendas para este fim de ano. Segundo uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) com o Serviço de Proteção ao Crédito, um a cada três trabalhadores pretende usar o 13º salário para fazer compras no Natal. E outro levantamento, também das duas instituições, estima que o amigo secreto deve movimentar R$ 8 bilhões na economia brasileira nestas últimas semanas do ano, volume quase 20% maior em comparação ao valor então estimado para o ano passado, de R$ 6,7 bilhões.

Para a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas de Goiás, o consumidor não deve voltar pra casa com tantas compras, como gostaria. Isso porque as instituições financeiras estão mais seletivas na aprovação de crédito, limitando, assim, as compras no crediário ou no cartão de crédito. No Estado, a expectativa é de que o valor médio dos presentes deve chegar a R$ 105, 5% a mais do que o valor esperado no ano passado.